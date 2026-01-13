Niebla, lluvias y una bajada de temperaturas: la previsión del tiempo esta semana en la Región

Los bancos de niebla presentes este martes en la Región de Murcia, especialmente por la mañana, se repetirán mañana miércoles. La bruma podrá ir acompañada de unas lluvias débiles y dispersas que se prolongarán durante el resto de esta semana, que finalizará con una bajada de las temperaturas el sábado y el domingo.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), consultada por esta redacción, prevé para este miércoles por la mañana niebla en el Campo de Cartagena y la ciudad de Murcia, así como precipitaciones débiles en todo el territorio conforme avance el día. Las temperaturas mínimas experimentarán pocos cambios, mientras que las máximas irán en descenso en el Noroeste y en ligero ascenso en el resto.

El jueves la situación meteorológica será muy similar a la jornada anterior. Persistirán las brumas matinales en la costa y los cielos será poco nubosos, aumentando a nubosos con nubes medias y altas al final de la tarde, sin descartar precipitaciones débiles en la parte occidental de la Región. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ligero descenso o sin cambios.

Durante el viernes y el fin de semana aumentará la inestabilidad en la comunidad. Para el 16 de enero la Aemet espera lluvias que pueden ser más intensas y probables en zonas del interior, así como heladas débiles en el Noroeste.

El sábado y el domingo continuará la tónica inestable, con lluvias en toda la Región y un descenso térmico más generalizado. Las temperaturas estarán por debajo de los valores habituales para la época.

El día 17 de enero la bajada de temperaturas será más notable en lo que a las máximas se refiere, mientras que el domingo 18 se notará en las mínimas. Así, continuará el riesgo de heladas en las áreas más altas.