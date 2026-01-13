Murcia exige a la ministra de Sanidad que rectifique su gestión "sectaria" del Estatuto Marco

El consejero de Salud de Murcia, Juan José Pedreño, ha pedido a la ministra de Sanidad, Mónica García, que "rectifique el rumbo y abandone una gestión claramente sectaria" de la propuesta de Estatuto Marco del personal del Sistema Nacional de Salud (SNS), según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

En una carta dirigida a García, en respuesta al escrito que la ministra remitió este lunes a las autonomías, Pedreño señala que desde que asumió la responsabilidad del Ministerio "las comunidades hemos conocido los sucesivos borradores del Estatuto Marco a través de filtraciones o mediante anuncios realizados en redes sociales, pero no mediante los cauces formales de colaboración institucional".

En este sentido, ha señalado que en el Consejo Interterritorial celebrado el pasado julio se le propuso un "trabajo técnico riguroso", para lo que "cualquier propuesta debía venir acompañada de su correspondiente memoria técnica, jurídica y económica. Sin embargo, ni entonces ni a día de hoy se ha podido confirmar la existencia de estas memorias, pese a haberlas solicitado de forma reiterada".

"La Región de Murcia está a favor de todas las mejoras en las condiciones laborales de todos los profesionales sanitarios sin excepciones", por eso "rechazamos de forma frontal el uso del Estatuto Marco como instrumento de confrontación entre categorías profesionales, entre administraciones, o incluso entre ministerios del propio Gobierno", ha reiterado Pedreño.

En esta línea, el consejero ha apuntado que "no resulta institucionalmente aceptable ni compatible con el principio de lealtad entre administraciones haber avanzado de forma unilateral, haber alcanzado preacuerdos parciales, haber excluido de la negociación a un colectivo tan relevante como el médico y pretender ahora trasladar a las comunidades autónomas la responsabilidad de una situación caracterizada por la falta de rigor, la ausencia de informes y un evidente clima de enfrentamiento".

Pedreño ha instado a la ministra de Sanidad a que "rectifique el rumbo, abandone una gestión claramente sectaria del proceso y convoque de manera efectiva a todos los actores implicados, incluidos los sindicatos médicos, atendiendo con sensibilidad y rigor las reivindicaciones que están trasladando".

Asimismo, ha reiterado su "voluntad de diálogo y cooperación institucional, siempre que esta se base en el respeto competencial, la transparencia, el rigor técnico y la corresponsabilidad financiera que exige una reforma de la trascendencia del Estatuto Marco".