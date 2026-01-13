De la mejora de la Ruta de las Norias a las Fortalezas del Rey Lobo y el Anfiteatro: los 39 espacios turísticos de la Región que serán más accesibles

Desde la adaptación de playas o paseos marítimos hasta la instalación de ascensores en museos, la creación de salas inmersivas o la mejora de rutas naturales. Casi cuarenta espacios y proyectos culturales, patrimoniales y turísticos de la Región de Murcia ganarán en accesibilidad para seguir ganando músculo dentro del sector y lograr atraer más visitantes (tanto murcianos como nacionales y extranjeros).

Un total de 39 municipios de la Comunidad se van a ver beneficiados con la financiación de proyectos de turismo accesible por medio de las subvenciones que dará la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes dirigidas a mejorar la competitividad, la calidad y la accesibilidad de numerosos espacios clave para el sector, que sigue encadenando cifras de récord en los últimos años en la Región tras superar la pandemia.

El Gobierno regional lanzó a mediados de noviembre estas ayudas incluidas en el Plan Estratégico de Subvenciones correspondiente al ejercicio 2025: las localidades podían concurrir a ser beneficiarias de un solo proyecto por un máximo de 30.000 euros. Tras el envío de la correspondiente documentación, serían los técnicos de la Consejería que dirige Carmen Conesa los encargados de estudiar y evaluar las propuestas remitidas por los ayuntamientos, seleccionadas en régimen de concurrencia competitiva.

La Comunidad ejecuta la totalidad de los 1,1 millones de euros de la convocatoria

La cuantía máxima prevista en la convocatoria ascendía a 1,1 millones de euros y se ha logrado ejecutar prácticamente la totalidad del crédito disponible, por lo que 3 municipios con la puntuación más baja que presentaron sus propuestas se quedaron fuera del listado de beneficiarios por agotarse el dinero correspondiente a esta convocatoria: fueron Lorca, Mazarrón y Molina de Segura.

Por contra, los proyectos más atractivos a ojos de los encargados de valorar las propuestas fueron la mejora de la accesibilidad en la ruta de Las Norias de Abarán (recibió una puntuación final de 9), a la que se destinará el importe máximo de 30.000 euros para los trabajos que se deban acometer. El ambicioso proyecto, impulsado entre 2019 y 2020, ofrecía a vecinos y visitantes un recorrido a pie de unos 4 kilómetros en plena naturaleza que permite ser testigo de la conservación de estas norias del siglo XIX, algunas de ellas actualmente en uso y funcionamiento, que abastecen numerosas huertas para el cultivo local de productos como hortalizas, verduras y cítricos a orillas del río Segura.

Lorca, Mazarrón y Molina quedan fuera tras obtener las puntuaciones más bajas

En segundo lugar en el 'ranking' por puntos que se puede consultar en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) se situó el proyecto para instalar un ascensor en el Museo Arqueológico de Cehegín (30.000 euros), mientras que en tercer y cuarto lugar se colocaron la adaptación integral del auditorio municipal de Fuente Álamo (30.000 euros) y la adecuación integral del punto accesible de la playa del Espejo de Los Alcázares (29.115 euros).

En el listado de beneficiarios también destacan, entre otros, la mejora general de accesibilidad para playas de San Javier (30.000 euros), la mejora de la accesibilidad en el paseo marítimo y del mirador del Espigón de la playa de La Colonia de Águilas (30.000 euros) la sustitución y adecuación accesible de las plataformas de baño de Blanca en el río Segura que fueron dañadas tras la dana de 2019 (27.273 euros) o la mejora del turismo accesible en los baños de Fortuna (30.000 euros).

Las dos grandes ciudades, dentro del listado

En el caso de las dos principales ciudades de la Región, el Ayuntamiento de Murcia recibirá una subvención de 22.500 euros para la mejora del Espacio Trifológico de las Fortalezas del Rey Lobo en Monteagudo, mientras que el de Cartagena podrá llevar a cabo su proyecto 'El anfiteatro de Cartagena, un edificio romano accesible' por 30.000 euros. Ambos proyectos recibieron una calificación final de 6,5.

Municipios beneficiarios, proyectos e importe concedido Abarán – Mejora de accesibilidad en la ruta de Las Norias – 30.000 euros Cehegín – Mejora de la accesibilidad en el museo arqueológico (ascensor) – 30.000 euros Fuente Álamo – Adaptación integral del auditorio municipal – 30.000 euros Los Alcázares – Adecuación integral del punto accesible de playa El Espejo – 29.115,40 euros Ojós – Sala inmersiva accesible en el Museo de los Belenes del Mundo – 30.000 euros Abanilla – Accesibilidad universal en el centro de interpretación del yacimiento paleontológico – 30.000 euros Fortuna – Turismo accesible en los baños de Fortuna – 30.000 euros Moratalla – Mejora del entorno del monumento al Nazareno – 29.999,43 euros San Javier – Mejora de accesibilidad en playas – 30.000 euros Calasparra – Accesibilidad universal en la isla del Tío Juan Vacas – 27.000,00 euros Mula – Mejora de la accesibilidad del albergue municipal de Casas Nuevas – 30.000 euros Ulea – Modernización y puesta en valor de la Casa de la Condesa – 27.880,96 euros Puerto Lumbreras – Mejora de accesibilidad en Medina Nogalte y Casa de los Duendes – 30.000 euros San Pedro del Pinatar – Museo de Semana Santa inclusivo – 30.000 euros Archena – Archena para todos los sentidos – 30.000 euros Aledo – Puesta en valor del patrimonio turístico con modelo de destino inteligente – 15.923,60 euros Pliego – Proyecto inclusivo para la competitividad y calidad turística – 30.000 euros Campos del Río – Mejora de accesibilidad en pabellón Juan Francisco Almagro – 30.000 euros Águilas – Mejora de accesibilidad en paseo marítimo y mirador del espigón – 30.000 euros Yecla – Yecla accesible e inmersiva: digitalización turística – 30.000 euros Ceutí – Modernización de la oferta cultural y patrimonial accesible – 24.321,31 euros La Unión – Accesibilidad en oficina de turismo y museo minero – 27.009,64 euros Albudeite – No te lo pierdas: Albudeite turismo inclusivo – 30.000 euros Las Torres de Cotillas – Puesta en valor del entorno de la ermita – 30.000 euros Caravaca de la Cruz – Sistema interactivo accesible en el Museo de la Música Étnica de Barranda – 30.000 euros Santomera – Camino de Esperanza – 28.200,00 euros Murcia – Espacio Triflológico de las fortalezas del Rey Lobo (Monteagudo) – 22.500,00 euros Cartagena – El anfiteatro de Cartagena, edificio romano accesible – 30.000 euros Totana – Interpretación accesible en el anexo a La Bastida – 30.000 euros Alcantarilla – Ruta urbana accesible de obras escultóricas – 29.892,00 euros Bullas – Accesibilidad del audiovisual y sistemas multimedia del Museo del Vino – 7.363,14 euros Blanca – Adecuación accesible de plataformas de baño tras la DANA – 27.273,50 euros Ricote – Adecuación de salas en el centro de interpretación – 29.995,33 euros Villanueva del Río Segura – Renovación del mirador San Roque – 29.998,87 euros Jumilla – Museos al alcance de todos los sentidos – 30.000 euros Torre Pacheco – Punto de información y baño adaptado en la ermita – 30.000 euros Lorquí – Mejora del centro cultural Enrique Tierno Galván – 30.000 euros Cieza – Actuación en aseos del parque Príncipe de Asturias – 10.830,30 euros Alguazas – Acondicionamiento de zona verde frente al cine-teatro IV Centenario – 30.000 euros

Por contra, volviendo a los municipios que presentaron propuestas y que no fueron seleccionados, en el caso de Lorca se solicitaron 29.000 euros para que su Fortaleza del Sol ganase en accesibilidad, mientras que la localidad mazarronera pidió 15.000 euros para la digitalización del espacio turístico de Mazarrón y la mejora de su accesibilidad. Por último, Molina de Segura propuso la mejora de la accesibilidad en el exterior de la pedanía de La Albarda.

Estos tres proyectos recibieron la nota más baja de los 42 municipios que presentaron sus propuestas, con una puntuación final de 4,5, 4 y 3,5, respectivamente. Por último, ni Alhama, ni Beniel ni Librilla optaron a esta convocatoria de ayudas.