Mario Picazo confirma el desplome de la temperaturas en la Región: "Se avecinan temporales de viento y oleaje"

El tiempo da un importante giro esta semana en España y la Región de Murcia no se queda atrás. El nuevo escenario meteorológico viene marcado, según el meteorólogo Mario Picazo, "por la llegada de frentes atlánticos, un ambiente más nuboso y un descenso progresivo de las temperaturas".

De acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este martes los cielos del territorio murciano estarán nubosos, con presencia de nubes bajas, sobre todo a primeras horas del día. En cuanto a las temperaturas, la agencia comunica que se mantendrán con pocos cambos o un ligero descenso, especialmente en las zonas de interior, llegando en Caravaca o Yecla a los 0 grados de mínima.

Avisos en gran parte de España por viento, lluvia y oleaje

Aunque la Comunidad murciana quede al margen de las amenazas climatológicas más notables, el panorama meteorológico es bastante más adverso en otras zonas del país. Según informa la Aemet, hasta catorce provincias se encuentran este martes "en aviso amarillo por viento, lluvia u oleaje, con precipitaciones intensas en el oeste peninsular y rachas fuertes en áreas del norte y del golfo de Cádiz".

Asimismo, el paso de frentes dejará lluvias persistentes en Galicia, la Cordillera Cantábrica y el Sistema Central, con posibilidad de lluvias fuertes e "incluso tormentas con granizo en puntos de Andalucía occidental". Incluso, en las Islas Canarias se esperan también precipitaciones, específicamente en Lanzarote y Fuerteventura.

Mario Picazo alerta: semana inestable y bajada de temperaturas

El meteorólogo Mario Picazo ha advertido de que los próximos días estarán dominados por la llegada de varios frentes atlánticos, que no solo traerán lluvias, sino también "un descenso térmico generalizado, viento intenso y temporales marítimos".

"El paréntesis templado se cierra", indica Picazo, haciendo referencia a que a partir de la segunda mitad de la semana "la entrada de aire más frío de origen ártico provocará una bajada más acusada de las temperaturas". A su vez, Picazo destaca que podrían aparecer episodios de nieve desde el viernes, "con cotas por debajo de los 900 metros en el norte y acumulaciones puntuales en zonas del sur peninsular".

¿Cómo afectará este episodio a la Región de Murcia?

En el caso de la Región de Murcia, el impacto será más comedido que en otras comunidades autónomas. De acuerdo con las informaciones de la Aemet, predominarán los cielos nubosos, el ambiente en casi todas las localidades será más fresco y no se descartan posibles cambios en el viento, conforme avancen los frentes hacia el Mediterráneo, especialmente de cara al fin de semana.

Incidiendo concretamente en la bajada generalizada de las temperaturas que se han experimentado en la jornada de este martes, cabe destacar que a partir de mañana los termómetros comenzarán a recobrar los grados que se han ido registrando al comienzo de esta semana, con valores que van de los 1-3 grados de mínima en las zonas del interior y de 5 a 9 grados en lugares cercanos a la costa.