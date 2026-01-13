Lucas acusa a Miras de resignarse "sin pelear" contra el cierre de la planta de Sabic y los despidos en Cartagena

El cierre de una de las dos plantas de Sabic en Cartagena y los centenares de despidos de trabajadores que se prevén después de que la multinacional saudí decidiese vender sus instalaciones en Europa y América al fondo alemán Mutares entra de lleno en barrena política después de que el delegado del Gobierno y secretario general del PSOE en la Región, Francisco Lucas, criticó la "resignación" del presidente regional, Fernando López Miras, ante el anuncio de cierre de la planta Lexan 1 del megacomplejo ubicado en la diputación cartagenera de La Aljorra.

“Quiero dejar claro a todos los trabajadores que me tienen a su lado. Lo que no es aceptable es que el presidente regional se haya resignado, se conforme al cierre de la planta y a los despidos”, lamentó el dirigente socialista tras reunirse con una representación del comité de empresa, entre ellos su presidente, Pascual Sánchez.

El delegado del Gobierno subrayó que, desde el anuncio del cierre la semana pasada, ni López Miras ni ningún miembro del Gobierno regional se ha puesto en contacto con el Ministerio de Industria ni con el comisionado para la reindustrialización, creado precisamente para gestionar este tipo de crisis. “Esto es inaceptable. Que un presidente regional dé por hecho los despidos y el cierre de una planta sin pelear es un hecho grave”, añadió.

El Ejecutivo entra en juego

Lucas anunció que esta misma semana el Gobierno de España se pondrá en contacto con los nuevos compradores de la empresa y con la anterior dirección para constituir una mesa de diálogo que explore todas las alternativas posibles para evitar los despidos y mantener la actividad industrial en Cartagena. En caso de que esto no sea posible, explicó que se trabajará para garantizar la reindustrialización de la zona.

El delegado del Gobierno insistió en que la situación es difícil, pero reiteró su compromiso: "Como delegado del Gobierno voy a dar la batalla. Vamos a utilizar todos los recursos y explorar todas las vías para intentar que no existan despidos en Cartagena y que se mantenga la actividad industrial”.

El delegado del Gobierno asegura que "dará la batalla" por mantener los empleos

Además, recordó que en casos similares en otras comunidades autónomas, los presidentes regionales se han puesto en contacto con el Ministerio y el comisionado de forma inmediata para tender puentes y buscar soluciones, criticando de nuevo que López Miras no haya adoptado la misma actitud.

"Lo que no se puede aceptar es que Cartagena pierda esta industria tan importante y no buscar alternativas, bien con los nuevos compradores o bien con nuevos inversores", zanjó Lucas.

María Marín, Víctor Egío y Ángel Luis Hernández, con trabajadores de Sabic a las puertas de la Asamblea. / L. O.

Podemos llevará el caso a la Asamblea

Por su parte, Podemos también insistió en que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) se haga con el control de Sabic y exigió "apurar todas las opciones" para evitar el cierre y los despidos anunciados y garantizar la viabilidad de la empresa.

La diputada María Marín y los secretarios de Organización y Comunicación de Podemos en la Región de Murcia, Ángel Luis Hernández y Víctor Egío, respectivamente, se reunían también con los representantes de los trabajadores.

Marín avanzó durante el encuentro que reclamará este jueves en el Pleno de la Asamblea Regional al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, que "se siente a negociar con el Ministerio de Industria una solución que asegure el futuro de la planta y los puestos de trabajo".

"Sabic, junto a Navantia y Repsol, son el corazón del polo industrial de Cartagena y no podemos permitir que se pierda ni un solo empleo", aseguró Marín, que advirtió de que "a los 500 empleos directos de Sabic hay que añadir cientos de empleos indirectos en la comarca que se van a perder si la venta a Mutares, un fondo de liquidación, se consuma".