La Ley de Adicciones que regulará la venta de bebidas energéticas llega este año a la Región: ¿En qué consiste?

El Gobierno regional presentará este 2026 la nueva Ley de Prevención y Atención a las Adicciones y de Fomento de los Hábitos Saludables, que se centrará, especialmente, en las nuevas adicciones, poniendo el foco en la protección de la juventud y la infancia. Será uno de los objetivos fijados por la Comunidad para este 2026, según anunció este lunes el presidente López Miras.

Entre otras medidas, la ley protejerá a los menores respecto al consumo de bebidas energéticas y alcohólicas, para lo cual estudia limitar la venta de estos productos a nivel autonómico.

Alteraciones del sueño y del comportamiento, trastornos cardiovasculares o psicológicos son algunos de los efectos del consumo de estas bebidas, cuya venta se ha extendido de forma alarmante en los últimos años entre menores de edad y adolescentes y a los que los gobiernos quieren poner coto. En el caso de la Región de Murcia, más de la mitad de los adolescentes murcianos de entre 14 y 18 años ha tomado bebidas energéticas en el último mes, cifras que han ido creciendo de forma alarmante año tras año, según los datos del último informe de este año 2024 del Boletín Epidemiológico de la Consejería de Salud.

Al mismo tiempo que la Comunidad trabaja en esta ley, el Gobierno central da pasos en este sentido y desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 se anunció que se está elaborando una nueva normativa que excluirá las bebidas energéticas de los centros escolares, no pudiendo venderse en cantinas o máquinas expendedoras de colegios e institutos. Así, se aplicará una norma nacional para que no haya diferencias entre unas y otras comunidades, como ocurre actualmente en territorios como Galicia y Asturias, donde se prohíbe la venta a menores de 16 años.

Desde el Gobierno regional afirmaron al respecto el pasado mes de octubre que siempre están abiertos «a estudiar medidas que favorezcan la promoción de la salud en favor de los niños y adolescentes», y en este sentido «se estudiará la limitación de venta de este tipo de bebidas a nivel autonómico».

Otras medidas de la nueva Ley de Adicciones y de Fomento de los Hábitos Saludables

La nueva ley que se presentará este año prevé acciones específicas para el fomento de estilos de vida saludable, que aborde con especial énfasis la protección de los menores de edad en relación con el consumo de bebidas energéticas y alcohólicas, pero también en lo relacionado con el consumo de tabaco y vapeadores, o el juego de apuestas.

Se buscará con ella también la prevención de la adicción de los menores a los videojuegos o el acceso a la pornografía en Internet.

En resumen, la ley busca una respuesta moderna y completa a las adicciones, poniendo énfasis en la prevención temprana y la protección de los jóvenes, según las líneas marcadas por el Plan Regional sobre Adicciones 2021-2026.

Medidas que abordará la nueva ley Límite de venta de bebidas energéticas a menores .

. Restricción de publicidad de alcohol (cerca de centros educativos, etc.).

(cerca de centros educativos, etc.). Desarrollo de acciones preventivas en centros de salud y programas.

en centros de salud y programas. Estrategias para adicciones sin sustancia (ludopatía, videojuegos).

Otros objetivos en materia sanitaria

También dentro del área sanitaria, Fernando López Miras añadió que seguirán aplicando el plan de choque para reducir las listas de espera. "Esperemos que la falta de diálogo de la ministra de Sanidad no dé lugar a una nueva huelga de médicos porque, sin duda, las esperas se han visto claramente afectadas por los cuatro días de paro del pasado mes de diciembre; de la misma manera que esperamos que el Ministerio actúe para cubrir el déficit de médicos existente en toda España", agregó.

También dentro del área sanitaria, destacó que este año se abrirán los nuevos centros de salud en Molina-Este y Lorquí y se culminará la ampliación y reforma de los de Alcantarilla-Sangonera y El Palmar. Además, continuará la ejecución de las obras en centros de Lorca, Cartagena y en Lo Pagán. "Hablamos de una inversión 31,5 millones euros", recalcó López Miras. Asimismo, el Ejecutivo murciano sacará a licitación las ampliaciones y reformas de los centros de salud de Alhama de Murcia, Santomera y Yecla, entre otros.

Por otra parte, el Gobierno de la Región de Murcia aprobará en las próximas semanas la Estrategia Regional de Lucha contra la Pobreza "para que nadie se quede atrás" y "para que todos los ciudadanos, especialmente los más vulnerables, puedan recibir la ayuda necesaria para salir adelante". López Miras subrayó que, por primera vez, se dispondrá de un documento unificado con la participación y coordinación de todas las administraciones implicadas en la materia: salud, vivienda, empleo, educación.

Asimismo, este año se va a culminar el II Pacto Regional contra la Violencia de Género. "Las mujeres víctimas de violencia de género necesitan contar con nuestro apoyo, nuestra protección y no sentirse desamparadas como hemos visto con los lamentables fallos de las pulseras antimaltrato, porque no se puede mirar hacia otro lado cuando algo falla o cuando las cosas no se hacen bien", manifestó el mandatario murciano.