IU pide que el Tribunal de Cuentas audite los programas de vivienda de la Región de Murcia tras la polémica con el Bono Alquiler Joven

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto (IU-Podemos) en la Asamblea Regional, José Luis Álvarez-Castellanos, anunció este martes que exigirá la rendición de cuentas de cada céntimo destinado a ayudas al alquiler, solicitará al Tribunal de Cuentas que audite estos programas dentro de su plan específico para 2026 y registrará una moción para que el próximo Plan Estatal de Vivienda cuente con aportación presupuestaria propia del Gobierno regional.

Esta batería de medidas se produce después de la polémica que rodea al Bono Alquiler Joven después de que el Sindicato de Vivienda de Murcia denunciara públicamente en noviembre la denegación masiva de solicitudes por parte de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, que justificaba su decisión alegando "falta de crédito presupuestario".

"Es una auténtica desfachatez", denunció el parlamentario de IU-Verdes, que afirma que "no se puede hablar de falta de fondos cuando ni siquiera se ha ejecutado la mitad del presupuesto disponible". En este sentido, señala que de los 17,6 millones asignados en la convocatoria de 2022-2023 del Bono Alquiler Joven, solo se ha ejecutado el 41,5% y pagado el 38,5%, mientras que en la nueva convocatoria 2025-2027, de los 7,5 millones previstos para este año, apenas se han ejecutado y pagado algo más de 560.000 euros.

Álvarez-Castellanos solicitará la comparecencia de técnicos y responsables políticos en comisión parlamentaria para que expliquen de manera detallada la gestión realizada. Asimismo, IU-Verdes trasladará estas iniciativas a los ayuntamientos donde cuenta con representación institucional, con el objetivo de impulsar mociones municipales que exijan una gestión eficaz y transparente de las ayudas al alquiler y refuercen la presión política sobre el Gobierno regional.

Respecto al Plan Estatal de Vivienda, el programa de ayudas al alquiler de 2018-2021 contaba con 10,5 millones de euros, de los que el Gobierno regional solo ejecutó el 42,6% (4,49 millones) y llegó a pagar apenas el 41,8%. En el actual Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, dotado con 5,7 millones para ayudas generales al alquiler y para jóvenes, la ejecución no alcanza ni el 7%, con poco más de 398.000 euros ejecutados y 362.000 efectivamente pagados, a pesar de que resta un año de vigencia del plan con un presupuesto ya claramente residual.

"El acceso a la vivienda es hoy el principal problema de la mayoría social de la Región y el Gobierno regional responde dejando millones de euros sin ejecutar", lamentó Álvarez-Castellanos, recordando que el Ejecutivo autonómico nunca ha aportado financiación propia a estos programas, limitándose a gestionar fondos de financiación 100 % estatales.