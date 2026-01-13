Las cinco playas de la Región de Murcia que Almería cree que deberían ser suyas

El debate sobre la frontera entre la Región de Murcia y Andalucía lleva cerrado durante décadas. El asunto que incumbe a los municipios de Águilas y Pulpí parecía ser una cuestión cerrada hasta hace poco. No obstante, una investigación encargada por el Ayuntamiento de Pulpí a la Universidad de Almería (UAL) sitúa la frontera aproximadamente un kilómetro al norte del límite actual.

El foco de todo este contubernio apunta a la zona de Los Cocedores, en el límite de ambas localidades. Allí comienza todo, y no por una reclamación formal, sino por un detalle que podría ser aparentemente menor: el Ayuntamiento de Águilas instala señalización turística, mientras que el Consistorio de Pulpí sigue asumiendo labores de limpieza y mantenimiento en este lugar. Ese desencuentro reabrió una antigua duda: ¿Dónde está realmente la frontera?

La cartografía militar, clave en el reclamo almeriense

Por encargo del Ayuntamiento de Pulpí, la UAL realizó un estudio en el que se analizó cartografía militar del siglo XVIII, la división territorial de 1833 y el atlas de 1855 de Francisco Coello. De acuerdo con el mismo, todas las fuentes consultadas coinciden en situar el límite de su provincial en el entorno de Cala Mijo, aproximadamente un kilómetro más al norte del actual.

Cala Mijo (Cueva de las Palomas). / C. C.

Cinco playas de Águilas, en peligro

Si se aplicara el trazado que concluyó el informe realizado por la universidad, cinco playas, que a día de hoy pertenecen a la Región de Murcia, pasarían a ser parte de Almería. Las playas afectadas son Los Cocedores, La Higuerica, Calarreona, Cala Mijo y La Tortuga, enclaves que en estos momentos se consideran muy populares entre vecinos y turistas de Águilas.

¿Qué ocurre desde el punto de vista legal? Según la consulta realizada por el Diario de Almería al Instituto Geográfico Nacional (IGN), la situación es clara. La institución nacional recuerda que la frontera válida es la fijada en un acta firmada en 1899 por ambos municipios, incorporada al Mapa Topográfico Nacional. De contemplar cualquier tipo de modificación, se requeriría un expediente formal y que interviniera el Ministerio de Política Territorial.

Los Cocedores. / C. C.

Una contienda que casi llega a los tribunales

Es cierto que hace unos años, en 2018, el debate por la frontera entre comunidades llegó a tensarse. Hasta tal punto que Pulpí se llegó a plantear acudir a los tribunales. En aquella ocasión, el municipio andaluz quiso anexionarse la playa de Los Cocedores. En su último Pleno municipal se aprobó una moción para iniciar el expediente y solicitar al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la ampliación de la delimitación del deslinde entre ambas localidades.

Aquel intento finalmente quedó en nada y en el presente ambas partes defienden una relación cordial y evitan hablar abiertamente de "reclamaciones", pese a que es palpable el choque histórico y administrativo que existe aún en la frontera. A día de hoy, no hay ningún caso abierto en este sentido. No obstante, el argumento almeriense sigue ahí, sobre el papel. Según Almería, esa parte del litoral murciano podría ser andaluz, pero en la práctica, sigue siendo murciano.