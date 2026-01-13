ANPE Murcia critica a Educación por suspender a última hora el acto de adjudicación docente

ANPE Murcia ha expresado su desacuerdo con la actuación de la Consejería de Educación tras la suspensión de última hora del acto de adjudicación de plazas docentes, cuyo inicio estaba previsto para la tarde de este martes, 13 de enero. Desde el sindicato consideran "inaceptables" los motivos técnicos esgrimidos por la Administración para justificar un aplazamiento de 24 horas "en un proceso clave para el normal funcionamiento de los centros educativos".

Según ha recordado ANPE, desde el pasado 23 de diciembre permanecen numerosas vacantes sin cubrir, incluidas plazas de plantilla derivadas de jubilaciones de docentes. Una situación que se ha prolongado durante casi un mes y que ha dejado a un número significativo de centros sin el profesorado necesario para desarrollar su actividad con normalidad.

ANPE Murcia califica de inaceptable la suspensión del acto de adjudicación docente

El sindicato denuncia, además, que desde la primera semana tras la reincorporación a las aulas después de las vacaciones de Navidad no se han celebrado actos de adjudicación, lo que ha agravado la falta de docentes en muchos centros. Esta carencia, subrayan, dificulta la atención adecuada al alumnado y supone una vulneración de su derecho a recibir una educación de calidad.

Situación "grave" en los centros de una sola línea

ANPE Murcia advierte de que el problema resulta especialmente grave en los centros de una sola línea, donde los recursos son muy limitados y no existe margen suficiente para asumir la cobertura de sustituciones, lo que incrementa las dificultades organizativas y educativas.

Ante este escenario, el sindicato exige una respuesta inmediata por parte de la Consejería de Educación y reclama, de cara a 2026, un ejercicio más responsable de sus competencias. El objetivo, señalan, es "evitar que se repitan situaciones similares que perjudiquen tanto al alumnado como al profesorado de la Región de Murcia y avanzar hacia una mejora real de la calidad educativa que merece la comunidad".