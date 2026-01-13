Los agricultores murcianos cargan contra el acuerdo de la UE con Mercosur: "Pone en riesgo la seguridad alimentaria"

La delegación murciana de Asaja, la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores, cargó duramente contra el acuerdo de libre comercio alcanzado este lunes –después de 25 años de negociaciones– por la Unión Europea (UE) y Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay). El pacto, tachado de «gran error» por el colectivo, permitirá a las empresas europeas acceder a un mercado de unos 280 millones de consumidores, pero se trata, claro, de un camino de dos direcciones...

Y es por ello que el secretario general de Asaja en la Región, Alfonso Gálvez Caravaca, asegura que el histórico acuerdo podría ser «muy dañino para los intereses del campo murciano». De hecho, en un comunicado, considera que el «visto bueno» dado a esta apertura «atenta contra los intereses de nuestros agricultores y ganaderos».

En la misma línea de pronunciaba ayer el presidente de la organización, Juan de Dios Hernández, quien lamentó que el acuerdo con Mercosur es «la muerte para el campo europeo y supone un daño irreparable para nuestro sector», que podría ver liquidada su soberanía con la libre entrada al mercado nacional de productores extranjeros. Además, señala el máximo responsable de Asaja, este acuerdo «pone en riesgo de manera clara –según sus propias palabras– la seguridad alimentaria», al margen del «peligro» en el que se encuentra «la rentabilidad de nuestras producciones».

«Los responsables políticos en Bruselas no se imaginan los graves daños que va a ocasionar este maldito acuerdo», insistió De Dios Hernández, quien, en cualquier caso, aseguró que desde Asaja se va a continuar «luchando y peleando con uñas y dientes» para defender los intereses de los agricultores».

Con el apoyo de Podemos

En esta batalla, los agricultores murcianos han encontrado la complicidad del secretario de Comunicación de Podemos, Víctor Egío, quien consideró ayer que el acuerdo tendrá un efecto «devastador» en el sector agrario de la Región: «Va a suponer la pérdida de miles de empleos y la ruina del campo murciano», lamentó.

Asimismo, Egío recordó que esta nueva circunstancia también tendrá su efecto para los consumidores, ya que «va a inundar nuestros supermercados de productos de gigantes como Argentina y Brasil donde no se respeta ningún derecho laboral y tampoco se exigen los mismos controles fitosanitarios». Y se permitió señalar a los «culpables» de esta situación: «El gobierno de Pedro Sánchez y el PP de Feijóo, que llevaba este acuerdo en su programa electoral. Y también la ultraderecha». En este sentido, Egío recordó el «papel clave» que ha jugado Vox para desbloquear el acuerdo, que dependía de la Italia de Giorgia Meloni, «íntima amiga de Abascal, con la que pasó el final de año».

Ante este panorama sombrío, Egío trasladó todo el apoyo de la formación morada «a las organizaciones agrarias y los pequeños y medianos agricultores de la Región». «Solo nos queda la movilización total: que pongan una fecha y allí estaremos», concluyó.

López Miras, cauto

Menos directo fue el presidente de la Región, Fernando López Miras, al ser preguntado por el acuerdo durante la rueda de prensa que ofreció este lunes. El dirigente popular señaló que están «estudiándolo [el acuerdo]» porque «todavía hay muchos aspectos que valorar». «Poder abrir las fronteras y llegar a un mercado potencial de 270 millones de personas siempre es algo que puede ser una oportunidad», recalcó.

No obstante, López Miras defendió la necesidad de que se establezcan «de forma automática» las cláusulas de salvaguarda, algo que ha considerado «fundamental» sobre todo para mantener el precio de los productos agrícolas, así como la puesta en marcha de mayores controles fronterizos.