La agresividad de las familias pasa factura a los docentes murcianos

A lo complicado de trabajar cada día con más de una veintena de alumnos en clase se suma desde hace años el tener que lidiar también con las familias, con padres que acuden a los centros educativos alterados por la trayectoria académica de sus hijos o molestos por alguna situación puntual y que llegan a insultar o amenazar al profesorado. Se trata de una situación está pasando factura a los docentes, quienes reconocen que existe un malestar creciente por este motivo.

Esta realidad aparece reflejada en el macro estudio 'Causas del estado de malestar docente' que acaba de elaborar la Confederación STEs-Intersindical, de la que forma parte Sterm, y en el que han participado más de 13.000 profesionales de la educación pública de toda España, entre los que hay 1.095 docentes de la Región de Murcia.

En el caso de la comunidad, Sterm apunta que "los resultados reflejan una realidad preocupante, alineada con la tendencia estatal, con indicadores que confirman un escenario de creciente dificultad para el desarrollo de la labor docente". En este malestar tiene también un peso destacado la relación con las familias, que se ha convertido en una fuente de conflictos.

Tal es el caso que el 76,6% de los profesores constata un incremento de las agresiones verbales o físicas por parte de las familias. El profesorado denuncia una pérdida de autoridad y un cuestionamiento constante de sus decisiones pedagógicas. Se sienten desautorizados, presionados para modificar notas y, en ocasiones, sufren agresiones o amenazas de denuncia. Las familias son percibidas como muy exigentes pero poco colaboradoras, culpabilizando al personal docente de los fallos del sistema.

El informe apunta a que esta falta de reconocimiento y respeto genera indefensión y estrés y alimenta el deseo de abandonar la profesión, sintiéndose 'chivos expiatorios' en lugar de profesionales expertos respetados.

Agresiones por parte de las familias. / L.O.

Pero también se observa una diferencia en la presión y la agresividad de los padres en función de la etapa educativa. Si a nivel general es un 76,6% de los profesores los que manifiestan un aumento de las amenazas verbales y agresiones físicas por parte de las familias, esta cifra llega a ser del 84,8% en Primaria y del 78,5% en Secundaria, siendo los cursos más complicados.

El trabajo analiza a su vez el nivel de conflictividad en las aulas y las agresiones por parte del alumnado, determinando que el 86,19% del profesorado de Murcia percibe un aumento de las agresiones verbales y, en algunos casos, físicas, una percepción que se sitúa tres puntos por encima de la media nacional (83,15 %).

Desde Sterm advierten de que este contexto tiene un impacto directo en la salud del profesorado. "Queremos enseñar sin tener que convivir con desconsideraciones u ofensas constantes, y sin sentirnos desprotegidos ante situaciones de conflicto cada vez más habituales", afirman. En este sentido, añaden que "la normalización de estas conductas está generando un desgaste profesional insostenible y un aumento preocupante de las bajas laborales. Necesitamos recursos adecuados, formación específica y personal especializado para atender correctamente a nuestro alumnado", reclama el sindicato.

Ratios elevadas y burocracia

Uno de los principales problemas señalados por los docentes es el de las ratios. El 85,36% del profesorado murciano considera que el número actual de alumnos por aula impide una atención adecuada a un alumnado cada vez más diverso. A ello se suma una sobrecarga burocrática que el 97,49% califica de "asfixiante y perjudicial para la tarea docente".

Desde el sindicato denuncian que el exceso de trámites administrativos "está devorando en Murcia el tiempo que debería destinarse a enseñar, preparar clases y acompañar al alumnado", lo que dificulta seriamente la calidad educativa. "Es una situación cada vez más difícil de sostener", indican.

En las encuestas también se ha preguntado a los profesores sobre su situación laboral y salarios, evidenciando sus respuestas una profunda sensación de desvalorización profesional. El 44,35% del profesorado de la Región percibe que las familias no valoran su trabajo, mientras que un 74,48% considera insuficiente el respaldo de la Administración educativa.

En el ámbito retributivo, el malestar es mayoritario: el 84,94 % afirma que su salario no se ha revalorizado conforme al IPC y el 80,75 % considera que la remuneración actual no es acorde a la responsabilidad y exigencia del puesto docente.

La encuesta pregunta por la apuesta hacia el modelo de educación pública. / L.O.

Sobre la apuesta de las Administraciones por la educación pública frente a la privada, Sterm manifiesta que las cifras muestran que la matrícula pública se reduce en España al 68%, lejos del 84% de la Unión Europea. "Esta política beneficia a la enseñanza privada, garantizando la segregación y la desigualdad, al tiempo que destruye puestos de trabajo docentes basados en la igualdad, capacidad, mérito y libre concurrencia", señalan. El sindicato dice que con esta política "corremos el riesgo de convertir el saber en una mercancía, lo que puede provocar el colapso de la enseñanza pública, ya que existen estrategias de privatización que buscan ánimo de lucro en el sector".

Escasez de profesorado

El estudio 'Causas del estado de malestar docente', cuyos resultados se daban a conocer este lunes, Sterm menciona en sus conclusiones que se está produciendo "un deterioro global de la profesión docente", reflejado en que solo el 67,78% del profesorado de la Región considera que su trabajo es digno. El sindicato advierte ante esta realidad de que, si no se adoptan medidas urgentes para mejorar las condiciones laborales, salariales y de convivencia en los centros, el sistema educativo público podría enfrentarse a un riesgo real de escasez de profesorado en los próximos años.

El 14% de los alumnos tienen necesidades de apoyo

Los docentes afirman que la labor de enseñar en nuestro país enfrenta una creciente complejidad debido al aumento de la diversidad en las aulas. Las estadísticas señalan que 1.131.816 estudiantes (el 14% del total) presentan necesidades específicas de apoyo educativo, de los cuales 3,6% (292.897) experimentan dificultades severas. Al tiempo que insisten en que es crucial destacar que la escuela pública asume la inmensa mayoría de esta realidad, escolarizando al 77% de este alumnado y al 80% de aquel en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

Por ello insisten en manifestar su profunda preocupación por los diversos factores que degradan la profesión y que vienen a sumarse a las ratios elevadas en las aulas y la diversidad de alumnos, que requieren de un sobreesfuerzo de las plantillas docentes. Entre los factores que están pasando factura a los profesores, Sterm insiste en la "ofensiva privatizadora para seleccionar el mejor alumnado"; la falta de recursos materiales y espacios; enorme carga burocrática; ratios y horas lectivas excesivas; falta de conciliación familiar; clima de trabajo conflictivo -llegando incluso a las agresiones verbales y físicas-; y pérdida de poder adquisitivo, entre otras.

Sobre la falta de recursos, los docentes afirman que sin la financiación adecuada no se puede ofrecer educación de calidad. "El progreso educativo exige un cambio sustancial, ya que seguimos por debajo de la media de la OCDE. Hoy no superamos el 4,5% del PIB y exigimos alcanzar el 7% para compensar el déficit histórico y hacer creíble la apuesta por la pública, ya que la educación pública es el pilar sobre el que se deben construir los principios de igualdad de oportunidades y cohesión social".

Ante esta realidad, insisten en que se ha creado la "tormenta perfecta" que está provocando un abandono inédito en el sector.