El aeropuerto de Corvera se queda al borde del millón de pasajeros en 2025

Vuelve a quedarse al borde de alcanzar el millón de pasajeros en un año. El Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia registró un total de 949.007 usuarios en 2025, lo que supone que la terminal murciana creció en un 4,3% respecto a las cifras del ejercicio anterior (cuando se contabilizaron 907.668 pasajeros), pero todavía lejos de los 1.090.954 que tuvo en su primer año en 2019.

Tras una cifra de récord, la pandemia del coronavirus truncó el 'despegue' del número de murcianos y visitantes que volaban o que aterrizaban en Corvera. La recuperación desde el fin de la crisis sanitaria ha sido notable año tras año, con incrementos progresivos, pero por ahora el aeródromo murciano no ha conseguido igualar la cifra de viajeros que consiguió hace seis años.

Del total de viajeros registrados en 2025 en Corvera, 947.438 corresponden a pasajeros de vuelos comerciales y, de estos, la mayoría se concentra en el mercado internacional que creció un 6,7% con 840.115 pasajeros contabilizados.

Por otra parte, el mercado doméstico descendió un 6,5% (por el fin de los vuelos a Madrid) y se registraron un total de 107.323 viajeros. Todo ello en relación al año 2024, destacaron fuentes de Aena en el balance anual.

En lo relativo a los vuelos, la terminal murciana gestionó un total de 7.640 movimientos en 2025, un 7% más respecto a las operaciones del año anterior.

Respecto al pasado mes de diciembre, el Aeropuerto Internacional Región de Murcia experimentó en diciembre un destacado incremento del 20,2% en relación al mismo mes de 2024, con 41.279 viajeros registrados. Asimismo, las operaciones se incrementaron en un 18,8% con 487 vuelos gestionados.