Los 7.000 trabajadores de hospitales y clínicas privadas de la Región, al borde de la "esclavitud"

Los 7.000 trabajadores de hospitales, centros y clínicas privadas murcianas están al borde de la "esclavitud", ganando "poco más de 1.200 euros y sin subidas salariales desde hace 15 años".

Están "agotados y el hartazgo que tienen es muy grande; aguantan por una cuestión de pura supervivencia porque muchos no llegan a fin de mes y es injusto que se estén lucrando las empresas a costa de precarizar a la clase trabajadora de la Región". "¿Cómo vería la sociedad murciana si la Administración regional contratara a empresas que utilizan la esclavitud? Nos echaríamos las manos a la cabeza, ¿no?".

Con mucha contundencia y sin paños calientes las secretarias generales de Comisiones Obreras y UGT en la Región, Teresa Fuentes y Paqui Sánchez, denunciaron este martes la situación de bloqueo que lleva arrastrando el convenio colectivo de la sanidad privada desde el año 2010. Este atasco ha impedido, lamentaron, garantizar condiciones laborales dignas a pesar de que el sector privado sanitario haya incrementado sus ganancias en los últimos años.

"Es injusto que se lucren a costa de precarizar a la clase trabajadora" Teresa Fuentes — Secretaria general de CC OO

"No es de recibo que algunas patronales incrementen de forma exponencial sus beneficios empresariales mientras se niegan a desbloquear un convenio colectivo”, denunciaron, señalando también la falta de implicación tanto por parte de la patronal Croem como del Gobierno regional, que "riega a estas empresas que maltratan a sus trabajadores" con dinero público, para que "intervengan" y adopten "una posición activa y responsable".

Denuncian salarios próximos al SMI y jornadas más largas en un sector que recibe millones de dinero público

Sueldos por los suelos

“Tenemos nóminas de distintas categorías profesionales que evidencian claramente la situación del sector: desde la de una trabajadora de limpieza del año 2018, la de una auxiliar administrativa con antigüedad desde 2004, la de un fisioterapeuta correspondiente a 2025 o la de un técnico superior en radiodiagnóstico. Hablamos de profesionales con perfiles, responsabilidades y niveles de formación muy distintos. A pesar de ello, sus sueldos reflejan salarios prácticamente idénticos: el técnico superior en radiodiagnóstico percibe 1.237 euros netos en 12 pagas; el fisioterapeuta, 1.253 euros; la auxiliar administrativa, 1.264 euros; y la trabajadora de limpieza, 1.255 euros", expuso Miguel Ángel López, secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC OO.

"Es un sector que mayoritariamente está estancado en el Salario Mínimo Interprofesional" Miguel Ángel López — Secretario general de la FeS-CCOO

La situación ha llegado a un punto de no retorno y ambos sindicatos anunciaron una campaña de movilizaciones a las puertas de algunos centros para evidenciar ante la ciudadanía la "precariedad" de estos trabajadores.

La primera de las concentraciones será el miércoles de la próxima semana a las puertas del Hospital de Molina, mientras que al día siguiente harán lo propio en el Virgen de la Caridad de Cartagena para que los usuarios y pacientes que acudan a citas médicas o pruebas diagnósticas de la "crítica situación" e incluso a las puertas de la patronal Croem o de la Consejería de Salud si fuese necesario.

Si la patronal Unión Murciana de Hospitales y Clínicas (UMHC) sigue "negándose a negociar", no descartan que las concentraciones acaben desembocando en paros parciales o incluso una huelga sectorial en toda la Comunidad.

Las movilizaciones comenzarán la próxima semana en el Hospital de Molina y el Virgen de la Caridad

Piden a la Comunidad "romper" los conciertos

Ambos sindicatos instaron a la Consejería de Salud y al Servicio Murciano de Salud (SMS) a que rompa los conciertos que tiene la sanidad pública con la privada, "que incumple derechos laborales básicos", hasta que no haya un nuevo convenio colectivo. Fuentes aseguró que, según los datos referentes al año 2024, el SMS destinó 183 millones de euros a conciertos sanitarios, de los cuales 30,8 millones correspondieron a hospitales del grupo Ribera Salud, que cuenta con mayor representación en la mesa negociadora.

Para los sindicatos, esta situación hace aún más incomprensible la negativa a mejorar las condiciones laborales del personal. Los sindicatos también anunciaron que ya han remitido una carta al presidente regional, Fernando López Miras, y al consejero de Salud, Juan José Pedreño, para que se 'mojen' y la Comunidad ayude a desatascar el conflicto laboral.

"Cuando cogen puntos en la bolsa abandonan los centros privados y son relevados por jóvenes que acaban de terminar" Juan Crevillén — Secretario del sector de Sanidad de UGT-Servicios Públicos

Por su parte, Juan Crevillén, secretario del sector de Sanidad de UGT, advirtió también de las consecuencias asistenciales de esta precarización, que provoca la fuga de profesionales con experiencia hacia la sanidad pública y la rotación constante de personal joven, lo que repercute directamente en la calidad del servicio: "Cuando van cogiendo puntos y pueden saltar a la pública se van. Los trabajadores con experiencia normalmente abandonan a los hospitales privados y son relevados por graduados que acaban de terminar la carrera. Eso también es una forma de disminuir la calidad de asistencia a los centros privados".

"No pueden ni ponerse malos"

Desde UGT y CCOO recuerdan que el convenio expiró en 2010 y que, tras la reforma laboral de 2012, decayó la ultraactividad, dejando a la mayoría de profesionales amparados únicamente por el Estatuto de los Trabajadores. Esto ha supuesto salarios estancados, pérdida de derechos y un aumento de la jornada laboral. Mientras, desde 2010 a esta parte la subida del coste de la vida ha sido "totalmente desorbitada".

"Hay empleados de baja por depresión y ansiedad porque no pueden pagar los estudios a sus hijos" Paqui Sánchez — Secretaria general de UGT

"No pueden ni ponerse malos", sostuvo Paqui Sánchez, ya que los convenios anteriores y hasta el de 2010 llevaban el complemento por Incapacidad Temporal del 100%, y actualmente lo han perdido al estar al amparo del Estatuto de los Trabajadores, y la patronal quiere suprimirlo definitivamente. Hay gente enferma por temas de depresión y de ansiedad porque no pueden pagar los estudios a sus hijos: una mujer que estaba embarazada en el año 2010, a día de hoy cobra lo mismo mientras su hijo ya va a comenzar Bachillerato y debe estar pensando en cómo va a pagarle los estudios universitarios. Y luego nos dirán que es absentismo laboral cuando a lo mejor es que tienen a la gente explotada", añadió.

"La negociación interna no está siendo bloqueada", defienden la UMHC

¿Por qué no se ha mejorado hasta ahora los sueldos de estos 7.000 trabajadores? Juan Crevillén defendió que "la excusa" que da a los sindicatos la patronal Unión Murciana de Hospitales y Clínicas (UMHC) en muchas ocasiones es que "muchas clínicas privadas pequeñas no pueden adaptarse ni asumir económicamente un convenio actualizado a partir del de 2010". Crevillén señaló que "esto es rotundamente falso; las clínicas privadas pequeñas, como pueden ser centros o unidades de fisioterapia, entre otras, sí pueden aplicar un convenio actualizado".

Fuentes de la UMHC señalaron a este periódico que "se está terminando de preparar una propuesta a presentar a la parte sindical que sea real pero, también, asumible por todos nuestros centros, desde los hospitales hasta las clínicas más pequeñas". Desde la UMHC recuerdan que representan tanto a empresas de más de 300 o 400 empleados como a centros que cuentan con unos pocos "y, hasta el momento, existen algunos aspectos del convenio en los que no hemos alcanzado acuerdos que sean asumibles por todos".

Ante los anuncios hechos por Comisiones Obreras y UGT este martes, las mismas fuentes indicaron que "entran en la normalidad de una negociación" pero, desde la UMHC confirmamos que "la negociación interna no está siendo bloqueada por ninguno de nuestros asociados, sino que estamos trabajando en una propuesta y un texto que puedan asumir todos los miembros de la asociación".

Por su parte, fuentes del SMS señalaron a esta Redacción que "los convenios colectivos los negocian los representantes de los trabajadores y los empresarios. La Administración no negocia, sino que garantiza el marco del acuerdo y controla la legalidad"

Los sindicatos también denunciaron que, mientras el convenio de 2010 fijaba la jornada en 1.791 horas al año, las empresas sin convenio del sector actualmente están en el Estatuto de los Trabajadores con 1.826 horas al año.

Asimismo la antigüedad está congelada desde el año 2010 "lo que provoca que los trabajadores con antigüedad en la empresa cobren similar a los de nuevo ingreso". Esto se suma a que las categorías profesionales de muchos trabajadores "han quedado obsoletas, por lo que se deben actualizar adaptándolas a las funciones reales que realizan".