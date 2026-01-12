Vox lleva su propuesta de zona franca a la Croem "para romper la parálisis económica" de la Región

La zona franca en el Campo de Cartagena propuesta por Vox "a disposición de los empresarios" para ofrecer beneficios fiscales y aduaneros como la exención de aranceles y la simplificación de trámites para empresas de comercio internacional llegó este lunes hasta la patronal regional.

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vox, Rubén Martínez Alpañez, mantuvo una reunión con el presidente de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem), Miguel López Abad, para trasladarle la iniciativa que Vox registró en la Asamblea Regional para la creación de este espacio delimitado dispuesto para los empresarios.

Martínez Alpañez denunció la parálisis absoluta que sufre la Región de Murcia, asegurando que "lo único que crece actualmente son los niveles de pobreza", y reclamó “un Gobierno en España y en la Región que marque un horizonte claro con grandes proyectos estratégicos que generaran riqueza y empleo real".

"El problema de la Región de Murcia es su gobierno. Las decisiones que se toman perjudican tanto a las empresas como a los trabajadores", afirmó el portavoz adjunto de Vox, quien criticó la gestión del Partido Popular, recordando “proyectos fallidos como parques temáticos sin atracciones o aeropuertos sin aviones que se quedan en absolutamente nada”.

Defiende que permitiría aumentar productividad, salarios y reducir la carga fiscal sobre las empresas

A renglón seguido, explicó que Vox inició el año reuniéndose con los empresarios "que generan empleo y riqueza de verdad" para presentar un plan de gobierno de aquí a 2027, alineado con el proyecto nacional que lidera Santiago Abascal. En este sentido, destacó que la propuesta de la zona franca "es una iniciativa a disposición de los empresarios".

“La Región de Murcia necesita una zona franca para crear empleo de alto valor añadido, altamente productivo, que nos permita competir internacionalmente en un contexto de importantes cambios geopolíticos”, subrayó.

Terreno "infrautilizado" en la del Puerto

A continuación, Martínez Alpañez señaló que actualmente ya existía una zona franca en el Puerto de Cartagena, aunque recalcó que "hay muchísimo terreno infrautilizado y un enorme potencial logístico y portuario que permitiría asumir mucho más tráfico de mercancías con otro tipo de actividad económica".

Asimismo, defendió que la puesta en marcha de esta zona franca debería ir acompañada del impulso de grandes infraestructuras estratégicas como el Corredor Mediterráneo, la ZAL de Cartagena o el proyecto de El Gorguel, lamentando que el Plan de Infraestructuras presentado en 2022 "terminara metido en un cajón más del Partido Popular”.

La formación conservadora asegura que la iniciativa "no perjudica a nadie y beneficia a todo el mundo"

"La zona franca debe ser el motor que active toda la economía regional. Tenemos empresarios y exportadores que ya compiten a nivel mundial; solo hay que darles más productividad, menos impuestos y menos trabas burocráticas", añadió.

Vox

"No tienen más remedio que apoyarla"

Martínez Alpañez aseguró que la propuesta "gustó a Croem", y explicó que desde Vox se solicitó que fuera trasladada a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), ya que permitiría “crecer en productividad, en salarios y reducir la carga fiscal sobre las empresas".

Entre otras ventajas de la zona franca, el parlamentario destacó la posibilidad de constituir empresas sin carga impositiva, agilizar trámites administrativos y utilizar el espacio como depósito de mercancías sin los impuestos que actualmente soportan las empresas, lo que “motiva nuevas inversiones tanto nacionales como internacionales”.

Finalmente, sobre el respaldo de la iniciativa por el resto de grupos parlamentarios, Martínez Alpañez fue contundente: "No tienen más remedio que apoyarla. No perjudica a nadie y beneficia a todo el mundo. Ni el PP ni el PSOE tienen un proyecto alternativo para la Región. Esta iniciativa es necesaria para abandonar la cola del desarrollo y ofrecer a los ciudadanos un futuro mejor que el presente".