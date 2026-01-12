Cien nuevas viviendas asequibles en La Fama

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, informó durante una comparecencia ante los medios de comunicación para informar de los retos y objetivos de su gobierno para este año que, en unas semanas, se impulsará la construcción de más de cien viviendas asequibles en régimen de alquiler para jóvenes en la ciudad de Murcia, "una actuación que se va a ver acelerada gracias a la Ley de Simplificación Administrativa con la aplicación de la figura licencia básica urbanística". Las viviendas se construirán sobre una superficie total de 11.091,76 metros cuadrados situada en Puertas de Orihuela, en el barrio de La Fama, de los cuales 3.957 metros cuadrados se destinarán a plazas de garaje y el resto a uso residencial con elementos comunes. Se busca un concepto de vivienda sostenible con la presencia de elementos vegetales como espacios ajardinados en distintos niveles de cubierta y áreas para uso común como gimnasio o ludoteca.

El anteproyecto de ley está "prácticamente ultimado y se aprobará en unos días", informó el presidente

Sobre la misma materia, el presidente autonómico señaló que el Anteproyecto de Ley de Vivienda Asequible está "prácticamente ultimado y se aprobará en unos días". Además, y a diferencia del decreto que decayó en la Asamblea Regional hace unos meses, el nuevo texto introduce la figura del proyecto unificado residencial, lo que significa que unifica en un solo procedimiento administrativo toda la tramitación urbanística de un nuevo desarrollo residencial. "Es decir, reunirá las fases de planeamiento de desarrollo y la gestión del suelo, en las que se incluyen las tramitaciones ambientales de ambas. Tramitaciones que, con la normativa actual, se alargan hasta los seis años", explicó. Antes de que salga a audiencia pública el anteproyecto de ley, el Gobierno regional abrirá una ronda de consultas con los grupos parlamentarios para explicarles el texto y tomar conocimiento de sus consideraciones.

Infografía del solar con los tres edificios proyectados. / L. O.

Asimismo, aprovechó para criticar a PSOE, Vox y Podemos-IU por tumbar el decreto de Vivienda Asequible con el que se iban a levantar, sobre el papel, 25.000 inmuebles. "La oposición política prefirió defender los intereses de sus partidos que el interés de los de los jóvenes y familias de la Región de Murcia", denunció. Recodó que, "desde que Pedro Sánchez es presidente, la vivienda se ha convertido en la principal preocupación del país", mientras que antes de que llegase a la Moncloa era el problema número 16. "Ahora, siete años después, es el principal problema. Es el fracaso más sonado del Gobierno de Sánchez que con sus decisiones lo que ha hecho es agravar aún más la situación", incidió.