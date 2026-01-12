La unidad móvil del SEF se acerca más a los vecinos de los municipios de la Región sin oficina de empleo

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), arrancó este lunes en Las Torres de Cotillas el proyecto piloto ‘SEF+Cerca’, la nueva unidad móvil que acercará la atención presencial del servicio a los 22 municipios de la Región de Murcia que no cuentan con oficina de empleo. El nuevo servicio fue presentado por la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, junto con el alcalde del municipio, Pedro José Noguera.

“Con la puesta en marcha de este servicio, avanzamos en el compromiso del Gobierno regional por hacer del SEF un organismo más cercano y conectado a la ciudanía, ya que nos permite garantizar que todas las personas desempleadas dispongan de forma directa de la información y al asesoramiento necesarios para impulsar su acceso al empleo, vivan donde vivan y sin tener que desplazarse a otros municipios”, explicó López Aragón.

Esta iniciativa, que se desarrolla a través del Centro de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación para el Empleo de la Región de Murcia, permitirá que las 16.684 personas inscritas como demandantes de empleo que residen en localidades sin oficina de empleo puedan realizar trámites con el SEF y acceder a recursos para la búsqueda activa de oportunidades laborales sin tener que desplazarse a otros municipios.

Impartirán talleres destinados a mejorar las competencias y habilidades de los parados

En concreto, podrán recibir orientación laboral personalizada, inscribirse como demandantes de empleo, renovar o solicitar duplicados, así como obtener información sobre ofertas de trabajo y cursos de formación, entre otros servicios.

En esta unidad móvil, que funcionará de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas, también se impartirán talleres destinados a mejorar las competencias y habilidades de las personas desempleadas para encontrar empleo, además del servicio a empresas, a las que se les ofrece, entre otros recursos, asistencia para la contratación de personas e información sobre las ayudas disponibles.

¿A qué municipios llegará?

Esta oficina itinerante recorrerá durante los próximos meses los municipios de Abanilla, Beniel, Santomera, Abarán, Blanca, Albudeite, Campos del Río, Pliego, Aledo, Ricote, Ojós, Villanueva del Río Segura, Ulea, Alguazas, Ceutí, Lorquí, Las Torres de Cotillas, Fuente Álamo, Librilla, Puerto Lumbreras, Los Alcázares y San Pedro del Pinatar.

Los usuarios pueden conocer las fechas en las que ‘SEF+Cerca’ visitará su localidad a través de la sede electrónica del SEF . San Pedro del Pinatar, Fuente Álamo y Los Alcázares serán las próximas paradas de esta unidad móvil, concretamente, los días 13, 14 y 15 de enero.

Colaboración con los ayuntamientos

Para poner en marcha este nuevo servicio, la Consejería cuenta con la colaboración de los ayuntamientos de las localidades que van a recibir la visita de ‘SEF+Cerca’ en los próximos meses. Para ello, personal técnico del SEF mantendrá un contacto permanente y activo con técnicos y agentes de desarrollo local de estos municipios.

“Este contacto estrecho nos va a permitir ajustar los servicios que se van a prestar en cada visita a las demandas y particularidades de la economía de cada zona, así como atender a sus necesidades de empleo y formación”, explicó López Aragón.