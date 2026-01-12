Los trabajadores de Sabic le arrancan a Miras el compromiso de la formación y recolocación de los despedidos

Que se garantice la formación para reubicar lo antes posible (tanto en puestos relacionados con la industria como en otros sectores) a los trabajadores que van a ser despedidos, "mediante cursos de formación y planes de recolocación para paliar así la problemática que supone la pérdida de empleo" en la planta de Sabic en Cartagena, sobre todo entre los empleados que son mayores de 50 años.

Este fue uno de los principales compromisos que sacó el comité de empresa tras la reunión que mantuvieron representantes de los empleados con el presidente regional, Fernando López Miras, en el Palacio de San Esteban de Murcia. La incertidumbre sigue sobrevolando la cabeza de centenares de trabajadores que, de forma directa, se van a ir a la calle después de que la multinacional saudí anunciase la pasada semana la venta de sus plantas en Europa y América al fondo alemán Mutares -conocido por "liquidar compañías"-, una operación con la que ya se oficializó el cierre de la planta Lexan 1 en La Aljorra (una de las dos plantas con las que cuenta el megacomplejo).

"Puesto que esta pérdida de empleo es inevitable y va a haber despidos, lo siguiente que tenemos que hacer es afrontar tanto los directos, que estarían entre los 350 o 370, así como los miles de despidos indirectos de la empresa auxiliar", señaló este lunes a La Opinión el presidente del comité de empresa, Pascual Sánchez.

Al encuentro también asistieron presencialmente la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, así como la consejera de Empresa y Empleo, Marisa López Aragón, y el consejero de Industria, Juan María Vázquez, para interesarse por la situación que están atravesando en los últimos días los trabajadores-. A esta cifra hay que sumarle los miles de empleos indirectos de la empresa auxiliar de Sabic que se verían también en serio peligro.

Los ánimos siguen caldeados entre la plantilla días después de que se conociese la operación de venta de la planta ubicada en la diputación cartagenera de La Aljorra: "Evidentemente hay una situación de incertidumbre y de falta de información que está generando niveles de tensión muy altos, y estamos trabajando para poder gestionar esta situación y evitar problemas de seguridad", expone el presidente del comité de empresa.

Presión institucional a la empresa

Además, López Miras se comprometió también a ponerse en contacto con los directivos europeos de Sabic "para que, tanto con la presión social que vamos a ejercer desde el comité de empresa los trabajadores como con la presión institucional por parte de la Comunidad, Sabic se haga responsable de este cierre y podamos contar con un plan social que mitigue este impacto", aseguró Sánchez.

Por su parte, López Miras confirmó que el Ejecutivo autonómico "ya ha exigido y va a seguir exigiendo a la empresa un plan de recolocación de trabajadores".

"No pueden dejar a los trabajadores de Cartagena en la calle”, afirmó el presidente, quien subrayó que “vamos a ser muy exigentes y vamos a trabajar junto al comité de empresa para reivindicar y exigir que se mantengan esos puestos de trabajo”.

Igualmente, López Miras resaltó que "nos preocupa mucho la situación en la que quedan todos los trabajadores, pero muy especialmente aquellos amenazados por quedarse sin empleo".

Queda por ver si se creará a nivel autonómico "una agencia de formación" o se hará por parte de las Agencias de Desarrollo Local y Empleo como la ADLE de Cartagena para que la plantilla de trabajadores, cuya media de edad ronda los 50 años, no se quede 'descolgadoa' sin empleo y sin posibilidad de volver a entrar en el mercado laboral.

En busca de más apoyos en el Congreso

Comunidad y trabajadores se emplazaron a seguir trabajando y a próximos encuentros para seguir avanzando en el plan de formación y recolocación de los afectados. Por el momento no hay una fecha cerrada para una nueva reunión, ya que los trabajadores irán en los próximos días a Madrid para recabar, de nuevo, el apoyo de los diputados del Congreso.

La propia consejera López Aragón garantizó el pasado viernes que el Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) ofrecerá asesoramiento individualizado y acompañamiento personalizado a cada uno de ellos, con el objetivo de orientarles y facilitar su reincorporación al mercado laboral. "Si hubiera trabajadores afectados, no estarán solos. Desde el SEF se les ofrecerá atención personalizada para orientarles y acompañarles en su futuro laboral", destacó.

Instalaciones de Sabic en La Aljorra, la pasada semana. / Ivan Urquízar

"Que devuelvan los terrenos para una nueva empresa"

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cartagena, Manolo Torres, reclamó al Gobierno regional que exija a los nuevos propietarios de Sabic que devuelvan los terrenos de La Aljorra si finalmente cierran esta industria, para que se pueda instalar otra empresa.

Torres recordó que el Gobierno regional y el Ayuntamiento regalaron este suelo como parte de un plan para acabar con la crisis industrial, "y ahora no podemos consentir que se pueda especular con los terrenos". Argumentó que "esta industria se instaló en Cartagena porque en el año 93 un Gobierno del PSOE planteó una alternativa para industrializar Cartagena con un proyecto serio y ordenado para dar respuesta a la crisis. Por eso el Ayuntamiento y la Comunidad compraron los terrenos y los dieron de forma gratuita a la empresa para propiciar su instalación".

"Fue un esfuerzo colectivo de todos los ciudadanos, apoyado además por millones de euros en subvenciones para dar salida laboral a miles de cartageneros", señaló el socialista.

El portavoz socialista también criticó el "silencio cobarde de la Comunidad Autónoma y de López Miras, desde que se anunció la venta" y aseguró que "es el momento de exigir y defender los puestos de trabajo de miles de cartageneros, en lugar de mirar hacia otro lado y buscar salidas fáciles. Hay que plantarse ante la empresa y sus nuevos propietarios".