Los sindicatos piden en la Mesa de Sanidad una OPE extraordinaria que reduzca la temporalidad

La necesidad de convocar una oferta pública de empleo (OPE) extraordinaria en el Servicio Murciano de Salud (SMS) para reducir las tasas de temporalidad es una de las propuestas que se han debatido este lunes en la Mesa Sectorial de Sanidad entre Administración y sindicatos.

El encuentro ha reunido en el edificio Habitamia, sede del SMS, a los representantes sindicales con representación en el sector para abordar las cuestiones que quedaron pendientes de la Mesa Sectorial que se suspendió el pasado mes de diciembre y en cuyo orden del día los participantes habían incluido cerca de medio centenar de asuntos con los que mejorar la situación laboral del personal sanitario y la atención que reciben los ciudadanos de la Región de Murcia.

La propuesta de sacar adelante una OPE extraordinaria en el Servicio Murciano de Salud ha partido de la Federación de Sanidad de CCOO, cuyo responsable, Miguel Ángel López, señala la necesidad de dar pasos para avanzar en la estabilización del empleo y la reducción de la temporalidad por debajo del 8%. Para ello plantean esta medida adicional con la que cumplir los objetivos europeos "basándonos en las normativas actuales que permiten hacerlo".

CCOO lamenta que la Región de Murcia, en el ámbito de la sanidad pública, "sigue quedando fuera de una estabilización de empleo a la que se está acogiendo el resto de comunidades autónomas", al tiempo que señala que esta estabilización sí que se ha llevado a cabo en los ámbitos de Educación y Administración Pública. Sin embargo, en el debate de la propuesta "el SMS se ha mostrado reticente", afirman.

Además de la propuesta para la reducción de la temporalidad de CCOO, otras organizaciones han puesto sobre la mesa la necesidad de revisar y reforzar el trabajo que realizan los equipos de atención a domicilio, como ha defendido el Sindicato Médico CESM, que también ha reclamado la retribución del complemento de atención continuada para los odontólogos de Primaria y el reconocimiento de los puestos de difícil cobertura al personal facultativo de la gerencia del 061 que trabaje en las áreas reconocidas como tal.

El SPS -Sindicato de Profesionales de la Sanidad- ha solicitado la convocatoria y provisión de puestos superiores al base en el Servicio Murciano de Salud mediante el sistema de concurso.

Por su parte, el Sindicato de Enfermería Satse solicita que se introduzca la figura de responsable de enfermería en UME y SUAP, la retribución de los sábados como festivos y la actualización de los complementos de los equipos móviles del Centro de Hemodonación, que se encuentran sin actualizar desde 1999.

Atención Primaria

La Consejería de Salud informa de que la Mesa Sectorial de Sanidad ha dado luz verde a la propuesta presentada por la Gerencia del Servicio Murciano de Salud de modificación de las actuales jefaturas de equipo de los centros de salud en jefaturas de grupo.

Las jefaturas de grupo aprobadas son una aspiración del personal de administración que presta servicios en los centros de salud, y supone el reconocimiento de la labor compleja e importante que desempeñan en la actualidad en cuanto a gestión de tarjetas sanitarias, citaciones, e incremento de capacitaciones profesionales relacionadas con el puesto de trabajo. No obstante, el proceso de creación de las nuevas jefaturas de grupo se abordará en los próximos meses.

El encuentro también ha servido para prorrogar la consideración de difícil cobertura para las opciones de facultativo especialista en Psiquiatría y Psicología Clínica del Centro de Salud Mental de Yecla-Jumilla.

Entre las propuestas presentadas por los sindicatos, Salud destaca la creación de la opción de médicos y enfermeros de cuidados paliativos, la puesta en marcha de un concurso de méritos de personal no sanitario, o la extensión del complemento de tarde a los odontólogos que prestan servicios en los centros de salud, temas que "serán objeto de estudio por el SMS".