Un refugio prehistórico intacto en este pueblo de Murcia revela cómo vivían los humanos hace 30.000 años

Este pueblo de la Región se encuentra a tan solo 20 minutos de Murcia y en uno de sus yacimientos han salido a la luz vestigios arqueológicos de hace aproximadamente 30.000 años. Es la tercera campaña de excavaciones que se hace en este lugar, en colaboración con el Ayuntamiento, y sus hallazgos denotan "una riqueza lítica y de fauna excepcional".

El Abrigo de La Capilla, ubicado en La Matanza, pedanía de Santomera, es la excavación de la que han surgido estos descubrimientos. Miguel Pallarés y Norma Fernández, con la Asociación Patrimonio Santomera, son los directores del proyecto.

Punta de flecha hallada en el yacimiento del Abrigo de La Capilla, en Santomera. / Patrimonio Santomera

Hallazgos arqueológicos excepcionales

Lo que dota de excepcional a este descubrimiento son los restos hallados del Paleolítico, que previa aplicación de la prueba del carbono 14, hacen posible reconstruir cómo vivían los primeros humanos de la zona hace unos 30.000 años.

Entre los materiales encontrados, destacan herramientas de piedra tallada (sílex) en muy buen estado: son útiles afilados usados por aquel entonces para cortar, cazar o trabajar con pieles. Junto a estos, salen a relucir también adornos fabricados, como conchas marinas perforadas. Algo que, de acuerdo con los investigadores de la investigación, indica que estas comunidades ya tenían una clara dimensión simbólica y cultural.

Conchas marinas perforadas por el ser humano hace 30.000 años encontradas en Santomera. / Patrimonio Santomera

Otro de los aspectos realmente curiosos descubiertos son los restos de fauna prehistórica, como ciervos, caballos, cabras, algunos tipos de aves y roedores, animales que hoy en día ya no habitan en nuestro entorno y que entonces formaban parte de su dieta. Respecto a los últimos, resultan clave para conocer el clima y el paisaje de la época.

Un yacimiento clave para la investigación del Paleolítico

De acuerdo con Miguel Pallarés, presidente de la Asociación Patrimonio Santomera y codirector del proyecto, el Abrigo de La Capilla alberga "una secuencia arqueológica casi ininterrumpida que abarca desde el Paleolítico medio (entre 40 y 100.000 años), incluyendo etapas neolíticas y protohistóricas, hasta nuestros días". Esto convierte al yacimiento en un archivo excepcional para estudiar la presencia humana en la Región.

Un investigador trabaja sobre el yacimiento, en Santomera. / Patrimonio Santomera

Los datos obtenidos por los científicos indican que el yacimiento fue ocupado principalmente por Homo Sapiens Sapiens. No obstante, también han aparecido útiles asociados al Neandertal, pero desafortunadamente en niveles que no corresponden exactamente a su época, por lo que a día de hoy "no se puede afirmar científicamente que los neandertales habitaran el lugar", aclara Pallarés.

¿Se puede visitar el yacimiento?

El presidente de la asociación de Santomera mantiene que el proyecto, 'Santomera Milenaria', aún se encuentra en fase de excavación. Por tanto, la visita al lugar, de momento, no es recomendable.

Actualmente, el Abrigo de la Capilla no está acondicionado para visitas turísticas, aunque el objetivo es conseguir que se señalice la zona y que se elaboren rutas para mejorar su acceso: como se ha hecho en el yacimiento de Balumba o en la cueva sepulcral de las Muelas, ambos ubicados en Santomera.