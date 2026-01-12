Fortuna, la excepción inmobiliaria en la Región de Murcia: el único municipio donde bajan los precios

La vivienda en la Región de Murcia vive uno de sus momentos históricos más tensionados. Los murcianos que en 2025 pudieron acceder a una vivienda estuvieron obligados a pagar casi un tercio más que el año anterior, según el informe elaborado por Fotocasa La vivienda en venta en 2025'.

De acuerdo con este análisis, el precio medio de la vivienda de segunda mano ascendió un 29,6% respecto a 2024, el mayor incremento interanual registrado entre todas las comunidades autónomas. A pesar de ello, en este escenario de encarecimiento generalizado ha emergido un municipio de la Comunidad como excepción clara: Fortuna, con un descenso del precio de la vivienda del 8.5%.

Un mercado al alza en casi toda la Región de Murcia

El análisis anual elaborado por Fotocasa, enfocado como una "radiografía" del mercado de la vivienda de segunda mano, examina la evolución de los precios de 28 municipios y zonas de la Comunidad y concluye con una tendencia muy clara (a excepción de Fortuna): subir y más subir.

La zona que registra el mayor aumento es La Manga del Mar Menor. En 2024 el precio de la vivienda fue un 46,8% más caro que en 2023. Tras esta, le siguen de cerca otras localidades ribereñas:

San Javier , con una subida del 45,9%.

, con una subida del 45,9%. Los Alcázares, donde los precios crecieron un 38,2%.

La respuesta a este repunte tan pronunciado puede deberse a la recuperación de la confianza del comprador en el Mar Menor. La mejora de la estabilidad medioambiental de la laguna salada puede haber sido clave en el interés inmobiliario tanto de clientes nacional como de internacionales, después de años marcados por episodios críticos como la conocida ‘sopa verde’ y la mortandad masiva de peces en 2016 y 2021.

Subida del precio de la vivienda de segunda mano Gráfico que muestra la subida del precio de la vivienda de segunda mano.

Fortuna: precios a la baja cuando todo sube

Es una rara avis en el mercado inmobiliario regional. Fortuna es el único municipio de la Comunidad murciana que registra una bajada de los precios, frente a una tendencia uniforme claramente en alza. El descenso del 8,5% supone un respiro para inquilinos y compradores.

El acceso a la vivienda en las principales ciudades se ha convertido en uno de los problemas más serios del país. Por esta razón, los datos que registra esta localidad se presentan como un oasis en un desierto, venciendo la presión especulativa.

Una oportunidad en plena crisis del alquiler

El comportamiento del precio de la vivienda de segunda mano es un proceso que normalmente es imitado por el precio del alquiler: si el primero sube, el segundo también. Por eso es tan importate el relajamiento en las cifras que baraja el mercado de Fortuna.

Además de esta localidad, existen otras que aunque el precio no haya disminuido, sí que ha crecido muy poco, como es el caso de Abarán, La Unión o Calasparra. Estas localidades presentan una subida que va del 1,2% al 2% y contrastan con La Manga, San Javier o Los Alcázares como focos de alta demanda y precios al alza.

Fortuna se convierte en 2025 en un contrapunto inesperado en el que vivir cuesta menos que en el resto del territorio regional, donde cada vez sale más caro. Una conducta aislada que, sin duda, va a atraer nuevos residentes e inversiones nacionales y extranjeras en su mercado inmobiliario.