Los médicos murcianos García Azorín y Lozano Caballero entran en la directiva de la Sociedad Española de Neurología

Los neurólogos murcianos David García Azorín y Obdulia Lozano Caballero han sido nombrados nuevos miembros de la junta directiva de la Sociedad Española de Neurología (SEN). Concretamente, serán los vocales y responsables de las áreas de Relaciones Institucionales y del Área de Neurólogos Jóvenes, en formación y pregrado, respectivamente, tal y como informan desde la sociedad médica.

David García Azorín, natural de Yecla, será el nuevo responsable del Área de Relaciones Institucionales de la SEN, por lo que coordinará la política de relaciones institucionales de la sociedad, tanto con las sociedades neurológicas autonómicas, como con otros organismos o entidades públicas y privadas.

En la actualidad, ejerce como neurólogo del Servicio de Neurología del Hospital Universitario del Río Hortega de Valladolid y es profesor asociado de Neurología en la Universidad de Valladolid. Doctor en Medicina por la Universidad de Valladolid, fue coordinador del Grupo de Estudio de Neurofarmacología y Neuroquímica de la SEN, vocal del Área de Neurólogos Jóvenes de la SEN y del Área Internacional de la SEN, donde impulso la creación del comité de Neurocooperación y es miembro del Grupo de Estudio de Cefaleas de la SEN.

Sus principales áreas de interés son las cefaleas y las neuroinfecciones, completando su formación con el Principles and Practice of Clinical Research de la Harvard Medical School, el Master of Headache Disorders de la Universidad de Copenhague, el Master Program of Clinical Research de la Universidad Internacional de Dresden y el Master de Neurología Tropical de la Universitat Oberta de Catalunya. Es autor de 200 publicaciones científicas en revistas indexadas en PubMed.

El doctor García Azorín es actualmente miembro del Comité Consultivo Mundial sobre Seguridad de las Vacunas de la OMS (Organización Mundial de la Salud), siendo el primer español en formar parte del mismo desde su creación en 1999 y el primer neurólogo. Ha colaborado con la OMS en la realización de las Guías sobre el manejo del Síndrome de Trombosis con Trombocitopenia y colabora con la Unidad de Salud Cerebral de la OMS.

Por su parte, la doctora Obdulia Lozano Caballero, como Vocal del Área de Neurólogos Jóvenes de la SEN, será la responsable de promover acciones y actividades destinadas a los neurólogos jóvenes, en formación y beca, presidirá el Comité ad-hoc de Neurólogos Jóvenes y coordinará la bolsa de trabajo de la SEN. Además, llevará a cabo todas aquellas funciones que le sean delegadas a criterio de la Junta Directiva.

Natural de Murcia, esta especialista es graduada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Murcia y facultativa especialista en Neurología por el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Además, posee un Máster Universitario en Investigación en Medicina Clínica por la Universidad Miguel Hernández de Elche el título de Experto Universitario en Cefaleas por la Universidad Francisco de Vitoria.

Actualmente, desarrolla su labor asistencial como neuróloga responsable de la Unidad de Cefaleas en el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Su principal área de especialización es en el campo de Cefaleas y Neuralgias, formando parte del Grupo de Estudio de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología y del Grupo de Estudio de Cefaleas de la Sociedad Murciana de Neurología.

La Sociedad Española de Neurología es la sociedad científica constituida por más de 4.500 miembros, entre los que se incluyen la gran mayoría de los neurólogos españoles y otros profesionales sanitarios interesados en la Neurología. Sus nombramientos se acaban de hacer efectivos una vez finalizado el periodo de votación -tras la celebración de la Asamblea General Extraordinaria en la Reunión Anual de la SEN- y la resolución del proceso electoral preceptivo.