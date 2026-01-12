Luz verde al nuevo convenio del mueble: un 2,5% más de salario para 7.700 trabajadores en la Región

Luz verde para el nuevo convenio colectivo del sector del mueble de la Región de Murcia con incrementos salariales del 2,5% para los 7.700 empleados de diferentes empresas, con especial foco en las de Yecla. Patronal y sindicatos lograron el pasado viernes desatascar el bloqueo y firmaron un preacuerdo que, apuntan, se formalizará en fechas próximas.

Desde la Asociación Regional de Empresarios de la Madera (Arema) aseguraron que el pacto contempla mejoras retributivas "orientadas a reforzar el poder adquisitivo de los trabajadores del sector, además de reconocer su compromiso". Las reuniones y negociaciones se fueron sucediendo entre representantes de los trabajadores y Arema desde finales del pasado año.

En concreto, para este año se establece un incremento salarial del 2,5% sobre el salario base, además de un aumento adicional del 1% en el plus de asistencia.

Asimismo el convenio recoge un marco de actualización salarial para 2027, que consistirá en la aplicación del IPC previsto para 2027 más un 0,5% adicional sobre el salario base, junto con un incremento del 1% en el plus de asistencia. De hecho, la falta de acuerdo en el denominado plus fue la principal barrera reuniones atrás para tratar de formalizar un nuevo texto.

Este acuerdo, apuntan desde Arema, refleja la voluntad de las partes de mantener unas condiciones laborales justas y equilibradas, garantizando la estabilidad económica de la plantilla y adaptando las retribuciones a la evolución del contexto económico.

"Valoramos positivamente el consenso alcanzado, destacando que este convenio es el resultado del diálogo y la responsabilidad compartida, y que permite, una vez más, iniciar el año con los incrementos salariales conocidos por todas las partes, lo que facilita y aporta estabilidad a las relaciones laborales y, por tanto al sector".