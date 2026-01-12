El año de la seguridad: López Miras anuncia un 2026 con más patrullas los findes de semana para garantizar un "ocio seguro"

Conseguir que los ciudadanos de la Región de Murcia se sientan más seguros va a ser uno de los objetivos de 2026, según lo trasladó el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, durante una comparecencia ante los medios de comunicación para informar de los retos y objetivos de su gobierno para los próximos doce meses.

En concreto, anunció que, en colaboración con los municipios, se pondrá en marcha el programa 'Ocio Seguro' dirigido a los jóvenes. Con este fin, se incrementarán las patrullas policiales los findes de semanas en aquellas localidades cuyos ayuntamientos estén interesados en ser receptores de esta línea de ayudas. "Nuestros jóvenes tienen que sentirse seguros en los lugares donde disfrutan de su tiempo de ocio", señaló.

Por otro lado, la próxima semana se inicia la tramitación del decreto de medios técnicos y armamento de las Policías Locales para habilitarles, entre otras cosas, en el uso de armas largas. "Frente al déficit claro de policías nacionales y guardia civil, desde el Gobierno regional estamos dotando de recursos y medios a los ayuntamientos para reforzar la seguridad en los barrios, en las pedanías, en las diputaciones, en nuestras calles", añadió Miras, que recordó que la Región de Murcia es la comunidad con la ratio más baja de agentes de Policía Nacional y Guardia Civil.

Entran en vigor nuevas bajadas de impuestos por cristales graduados, deporte, enfermedades raras y gastos veterinarios

Asimismo, señaló que van a seguir desarrollando en 2026 la Estrategia ‘Región de Murcia + Segura’. Durante 2025, destinaron 22 millones de euros para reforzar la seguridad ciudadana mediante la financiación de mejoras en los cuerpos de Policía Local de los ayuntamientos.

En materia de empleo, el jefe del Ejecutivo murciano avanzó que este mes de enero se firmará con los agentes sociales la Estrategia Regional de Empleo con el objetivo de mantener la senda creciente que mantiene la creación de empleo en la Región de Murcia y alcanzar el pleno empleo. "Hoy estemos en niveles de desempleo de 2007", "el número de autónomos ha superado la cifra histórica de 105.000" y "nunca antes tantas personas han estado trabajando en la Región de Murcia", subrayó López Miras, destacando también que este año se han ampliado de 20 a 27 las deducciones fiscales. "Entran, por tanto, en vigor nuevas bajadas de impuestos por la compra de cristales graduados y lentes de contacto, por los gastos asociados a la práctica deportiva y actividades saludables, por aquellos destinados al tratamiento y cuidado de personas afectadas por enfermedades raras y la deducción por los gastos veterinarios, entre otras", afirmó.

Se van a construir cien viviendas en régimen de alquiler asequible en Puertas de Orihuela, en La Fama

Sobre vivienda, el Anteproyecto de Ley de Vivienda Asequible está "prácticamente ultimado y se aprobará en unos días". Además, y a diferencia del decreto que decayó en la Asamblea Regional hace unos meses, el nuevo texto introduce la figura del proyecto unificado residencial, lo que significa que unifica en un solo procedimiento administrativo toda la tramitación urbanística de un nuevo desarrollo residencial. "Es decir, reunirá las fases de planeamiento de desarrollo y la gestión del suelo, en las que se incluyen las tramitaciones ambientales de ambas. Tramitaciones que, con la normativa actual, se alargan hasta los seis años", explicó. Antes de que salga a audiencia pública el anteproyecto de ley, el Gobierno regional abrirá una ronda de consultas con los grupos parlamentarios para explicarles el texto y tomar conocimiento de sus consideraciones.

López Miras también anunció que, en unas semanas, se impulsará la construcción de más de cien viviendas asequibles en régimen de alquiler para jóvenes en la ciudad de Murcia, "una actuación que se va a ver acelerada gracias a la Ley de Simplificación Administrativa con la aplicación de la figura licencia básica urbanística". Las viviendas se construirán sobre una superficie total de 11.091,76 metros cuadrados situada en Puertas de Orihuela, en el barrio de La Fama, de los cuales 3.957 metros cuadrados se destinarán a plazas de garaje y el resto a uso residencial con elementos comunes. Se busca un concepto de vivienda sostenible con la presencia de elementos vegetales como espacios ajardinados en distintos niveles de cubierta y áreas para uso común como gimnasio o ludoteca.