Jaime Pérez «Quitar vacunas del calendario de EE UU es un paso atrás en seguridad»

El presidente de la Asociación Española de Vacunología y subdirector de Salud Pública de la Región de Murcia, Jaime Pérez, analiza la última decisión sanitaria de EE UU de reducir las vacunas del calendario infantil, una medida que dice que se salta los procedimientos habituales y está respaldada por un antivacunas.

El año arranca, en plena temporada de virus invernales, con el anuncio del secretario de Salud de EE UU de la reducción del calendario de vacunación infantil, del que sacan las vacunas de la gripe, meningococo, rotavirus y hepatitis A. ¿Cómo se recibe esta noticia desde la Asociación Española de Vacunología?

Sorprendidos. Principalmente porque lo han hecho de una forma nada habitual. EEUU tiene fijado un procedimiento por el cual el Comité Asesor sobre Prácticas de Vacunación (ACIP) es el que fija los cambios en el calendario con un procedimiento riguroso, científico, con unos pasos totalmente establecidos y en los que se evalúan variables como la carga de enfermedad, efectividad y seguridad, entre otras. En esta ocasión se ha hecho sin seguir el procedimiento habitual, con un informe de diez folios realizado por unas personas que no son las habituales, firmado por el director de los Centros de Control de Enfermedades de Atlanta, cargo nombrado a dedo por el secretario de Estado Kennedy, y cogiendo datos de un lugar y otro en contra de determinadas vacunas porque se las consideraba no necesarias.

"El problema es que un antivacunas se ha puesto a dirigir la salud pública norteamericana"

No es habitual que un calendario de vacunación se reduzca.

Lo habitual, salvo excepciones muy contadas, es que el calendario de vacunación siempre se modifique al alza, no a la baja. Las excepciones pueden ser cuando se sacó la vacuna de la viruela en su momento o porque se considere que una vacuna concreta ya no es necesaria, como ocurrió con la de la tuberculosis. Pero con esta decisión, el que era hasta ahora un calendario de vacunación modelo, el de EEUU se ha reducido tomando como referencia el de Dinamarca, que es el que tiene un menor número de vacunas de entre los países del primer mundo. En protección frente al virus respiratorio sincitial (VRS), por ejemplo, en la que Murcia ha sido pionera dentro de España, en Dinamarca no la tienen porque no les ha dado tiempo a introducirla y lo que hace EE UU, que sí la tenía, es pasar a una recomendación o consenso entre los profesionales y los padres. Con esta protección se han evitado en nuestro país 10.000 ingresos hospitalarios anuales en niños menores de un año y más de 300 en la Región de Murcia.

¿Puede esta decisión llegar a afectar a otros países, puede afectar a España?

De forma directa no. A nosotros no nos afectará como a otros países que tienen más relación con EEUU, como puede ser Canadá. Pero el secretario de Estado de Salud es antivacunas, desde el principio tenía claro que quería reducirlas y en lugar de comparar su calendario con el de España o con el de Reino Unido, que son de los más completos, lo ha hecho con Dinamarca. Esta decisión es un paso atrás en la seguridad y nos quieren vender que hay vacunas más necesarias que otras. La ciencia nos ha ido proporcionando herramientas que han hecho que cada vez vivamos en un mundo más seguro, con menos riesgos de enfermedades. Estas decisiones son como una realidad paralela que a muchos nos cuesta entender. EEUU ha dejado de ser referencia en el último año en buena parte del mundo científico, con decisiones y recomendaciones muy discutidas. Y esto nos afecta a todos, lo que esperamos es que no afecte a la confianza de la población en las vacunas.

"La ciencia nos ha dado herramientas que han hecho que vivamos en un mundo más seguro"

¿Qué se puede hacer ante mensajes populistas y antivacunas de este tipo, contrarios a la ciencia?

Una cuestión clave es dar datos. Nosotros, tanto a nivel nacional como regional, solemos dar a conocer los casos de ingresos que se han evitado gracias a la vacunación, como el caso del virus respiratorio sincitial o cómo se han reducido los ingresos por gripe en niños menores de seis meses gracias a la vacunación de la madre durante el embarazo. Estos datos dan valor a que no nos vacunamos por vacunarnos, sino para evitar enfermedades y riesgos. Pero también hay que insistir en que la ciencia no tiene ideología, no es de derechas o de izquierdas, y gracias a ello ha avanzado de forma continua.

Recientemente, la Asociación Española de Vacunología ha tenido que emitir un comunicado ante los mensajes que llegan de EEUU y que relacionan las vacunas con el autismo. ¿Cuántos pasos del avance logrado se pueden llegar a retroceder con mensajes de este tipo?

Efectivamente, emitimos un comunicado junto a seis o siete sociedades científicas más a raíz de una cuestión muy grave como es el cambio de los mensajes americanos, que antes tenían una postura muy científica y de repente comenzaron a decir que no se había demostrado que no existiera una relación entre vacunas y autismo. El problema es que un antivacunas se ha puesto a dirigir la salud pública norteamericana, del país más poderoso del mundo, y es algo tremendo que alguien anticientífico se ponga al frente de instituciones científicas de primer nivel.

"Entre los adultos no existe esa conciencia de la importancia de la vacunación que sí hay en la infancia"

¿A quién hacen más daño con estos mensajes?

Lo cierto es que esta postura es muy poco inteligente porque en quien más repercute y a quien más hace daño es precisamente al que confía en ti y cree en lo que dices.

Volviendo a nuestro país, ¿qué nota daría a nuestro calendario de vacunación respecto a los que hay en los países de nuestro entorno?

Creo que tenemos un calendario muy bueno. En los últimos cinco años hemos mejorado en varios aspectos y en muchos de ellos en la Región de Murcia hemos sido pioneros, dándole un vuelco importante. Hemos introducido la vacunación contra el virus del papiloma humano en varones; la vacunación del herpes zóster en adultos; el refuerzo de la vacuna del neumococo y recaptación de todas aquellas personas que llevan más de cinco años vacunadas o pertenecen a grupos de riesgo; rotavirus; virus respiratorio sincitial; gripe pediátrica. Durante los años anteriores es cierto que habíamos estado un poco parados, pero en estos últimos hemos dado un vuelco importante logrando un calendario muy potente, con muy buenas coberturas, con un buen trabajo de prevención y contando con la aceptación de los padres.

¿Cuáles serían los próximos retos?

Hay dos cosas en las que tenemos que mejorar: en gripe pediátrica, que no estamos mal, pero podemos mejorar; y la cobertura de vacunación en adultos. Cada vez hay más vacunas para adultos, antes solo teníamos la gripe y se han incorporado el covid, el neumococo, el herpes zóster y el VRS. Pero entre los adultos no existe esa conciencia de la importancia de la vacunación, cuando en la infancia sí que la tenemos.

Esta misma semana, la Asociación Española de Pediatría solicitaba, en la revisión que hacen cada año del calendario de vacunación infantil, la inclusión de la vacuna contra la hepatitis A a los 12-15 meses ante el aumento de casos. ¿Es partidario de ello?

Nosotros, en general, no hacemos recomendaciones específicas sobre vacunaciones, pero hay que evaluar la introducción de vacunas o los cambios en el calendario sin retrasar la toma de decisiones, ya sean a favor o en contra. La de la hepatitis A es una vacuna que ahora mismo está en revisión por parte del Ministerio y hay que ver a qué conclusión se llega.

"Cuando ha llegado la primera epidemia de gripe, los niños de la Región estaban protegidos"

También plantean ampliar la vacunación infantil contra la gripe hasta los 17 años. ¿Lo cree necesario tras ver el inicio de temporada que hemos tenido?

Ahí, más que la edad, es importante trabajar para aumentar las coberturas vacunales y en ello es en lo que vamos a trabajar desde la Asociación Española de Vacunología. Es muy difícil lograr coberturas del 90% en una vacuna como la gripe, pero debemos trabajar en ello entre todos. En Murcia vacunamos en las escuelas, fuimos la primera comunidad que lo hizo y ahora casi la mitad de España realiza vacunación escolar. Esto nos ha permitido tener a los niños protegidos cuando ha llegado la primera onda epidémica porque se les inmunizó al inicio del curso.

A nivel nacional vemos que cada comunidad autónoma va a un ritmo a la hora de introducir o ampliar los rangos de cobertura de las vacunas. ¿Debería establecerse el tan reclamado calendario de vacunación común para toda España?

Hay unos criterios en los que se basan las recomendaciones del interterritorial, pero no hay que olvidar que son las comunidades autónomas las que tienen las competencias. El tener un calendario único es un anhelo común, aunque en los últimos años las diferencias que existen ya son prácticamente de matices.