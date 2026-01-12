¿Por qué fracasa el actual modelo para que los autónomos puedan acogerse a la prestación por cese de actividad?

¿Por qué es tan difícil y complicado que un autónomo que decide cesar la actividad de su negocio logre solicitar y conseguir su prestación económica?

Hay muchos factores, pero de lo que más se quejan estos trabajadores por cuenta propia es que tienen que acreditar mucha documentación, con una burocracia excesiva y exigente y con plazos largos y desincentivadores.

En la Región de Murcia solo uno de cada 100 autónomos de la Región logra cobrar su ‘paro’ tras tener que echar el cierre de su negocio.

En primer lugar, explica Raúl Salinero, de UATAE, para acceder a la prestación hay que demostrar una caída de ingresos del 10 % respecto al año anterior. En este contexto, «muchas personas autónomas encadenan varios ejercicios con pérdidas o bajos ingresos. El cierre no suele llegar de forma repentina, sino tras años de intentos por mantener el negocio. En esas condiciones, demostrar una caída abrupta es casi imposible», alerta.

Además, el proceso requiere documentación extensa, declaraciones fiscales, pruebas contables y administrativas. «Es un procedimiento complejo, especialmente duro para quien acaba de cerrar su actividad y se encuentra en una situación de estrés o saturación», añade Salinero.

Otro de los hándicaps es que muchos no conocen esta ayuda o no saben que tienen derecho a solicitarla

Respecto a los largos plazos comentados antes, el presidente de la junta directiva de UATAE señala que la resolución puede tardar entre 30 y 45 días, o incluso más si hay requerimientos de subsanación, por lo que «en un momento de urgencia económica, muchos autónomos ni siquiera inician el trámite al ver que la ayuda tardará demasiado».

A todo este se une que muchos trabajadores autónomos no conocen esta prestación o no saben que tienen derecho a solicitarla. Tampoco existe "una ventanilla clara ni acompañamiento durante el proceso".

Por último, Salinero también sostiene que los requisitos de cotización son «excluyentes», ya que se exige haber cotizado de forma continua durante 12 meses y estar al corriente de pago: «Esto deja fuera a muchas personas con trayectorias intermitentes o que han atravesado dificultades económicas previas».

Propuestas de mejora

¿Qué se puede hacer para facilitar el acceso a esta prestación? Desde UATAE plantean una reforma urgente del sistema de cese de actividad que incluirían rebajar los umbrales y flexibilizar los requisitos económicos para acceder a la prestación, establecer resoluciones provisionales que garanticen ingresos inmediatos mientras se tramita la solicitud, reconocer situaciones de inviabilidad económica prolongada sin exigir una caída brusca en los ingresos, así como incluir criterios de protección social real «y no solo de aseguramiento contributivo».