Política
López Miras se cierra en banda a la nueva financiación autonómica: "Solo contenta a Sánchez, Junqueras y al PSRM"
Adelanta que acudirán al Tribunal Constitucional si llega aprobarse: "No vamos a aceptar ninguna propuesta que suponga un agravio comparativo"
El presidente de la Región de Murcia, Fernado López Miras, avanzó este lunes la postura del Gobierno regional durante la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que será este miércoles, ante la propuesta de reforma del Sistema de Financiación Autonómica: "No vamos a aceptar ninguna propuesta que suponga un agravio comparativo".
Aseguró que la modificación del modelo que propone el Ejecutivo central supone un "ataque directo" a los ciudadanos de la Región de Murcia, comunidad más perjudicada por el sistema vigente y que lleva caducado más de una década.
"Montero nos vende la moto"
Acusó a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de querer "vendernos la moto" con su propuesta, acusando así a "algunos socialistas" intentar "tomar el pelo" a los murcianos cuando destacan que la Región de Murcia es la autonomía que más incrementa porcentualmente sus recursos con el nuevo modelo, casi un 20% (1.188 millones más cada año). "El modelo Junqueras condena esta tierra a seguir infrafinanciada", lamentó.
De hecho aseguró que la propuesta de la ministra "solo contenta a Sánchez, Junqueras y el PSRM". Por este motivo, y como se conoció durante el pasado fin de semana, el Gobierno regional anunció que va a "poner pie en pared" y acudirá a los tribunales. "Llegaremos al Constitucional si llega a aprobarse", añadió.
López Miras criticó especialmente las formas con las que se conoció la propuesta del Ministerio: primero, por boca del líder de ERC, Oriol Junqueras; y después, por una rueda de prensa. "La financiación de la sanidad y de la educación de los murcianos no la decide Junqueras, se dialoga con los murcianos", subrayó.
Para el presidente regional, esta propuesta es "un pago más en el alquiler de Pedro Sánchez para seguir en la Moncloa", algo que "merece una reflexión del PSRM".
