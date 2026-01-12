Alerta a pensionistas: detectan una estafa que suplanta a la Seguridad Social con falsas subidas de hasta 150 euros

La carta llega a su domicilio y en el remitente pone "Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)". Es usted pensionista y no esperaba ninguna notificación, pero en el documento le informan de que va a percibir un incremento de entre 75 y 150 euros. Sin embargo, para ello le explican que necesitan que les mande una copia de su DNI y una foto de un extracto bancario a través del correo electrónico, y es ahí donde comienza la nueva estafa.

La Asociación de Consumidores y Usuarios en Red, Consumur, ha alertado este lunes acerca de una carta fraudulenta que suplantaba la identidad de la TGSS y que ha recibido de forma masiva un gran número de pensionistas de la Región de Murcia, en la que se les solicitaba datos confidenciales. En dicho envío se demanda la citada documentación al correo electrónico "seguridadsocial.granada@outlook.es". No obstante, "es posible que también usen otra dirección de correo".

No se corresponde con el dominio oficial

La asociación de consumidores murciana nos invita a sospechar del propio dominio del correo electrónico al que la carta sugiere enviar la información: "outlook.es". Es dominio, como habrá deducido no mantiene vinculación alguna con la Tesorería General de la Comunidad. De todas formas, tal y como señala la misma organización "nunca se solicitan este tipo de datos personales así".

Consumur advierte del "alto riesgo de estos envíos", debido al tipo de destinatario al que se dirigen, "personas mayores", y a que se trata de un envío postal, "suplantando muy bien los logos y símbolos del organismo público, lo que da mayor credibilidad a la petición".

La nueva estafa a los pensionistas murcianos en la que les llega una carta solicitando datos confidenciales / Consumur

Si se ha visto afectado, llame aquí

La asociación de consumidores pone a disposición de todo aquel usuario que se haya podido ver afectado por esta estafa de género epistolar o que necesite más información sobre el tema su página web www.consumur.org, o el Teléfono de Atención al Consumidor y Usuario de Consumur 968 22 30 82.