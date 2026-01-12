El drama de tener que cerrar un negocio "sin red" económica: solo uno de cada 100 autónomos de la Región logra cobrar su ‘paro’

Al drama que supone que el dueño de un negocio tenga que echar el cierre por las pérdidas económicas y la falta de rentabilidad se suman las pocas garantías de los trabajadores autónomos de poder cobrar por su situación de 'desempleo'.

El castigo para estos trabajadores por cuenta propia, que vienen alertando desde hace tiempo de la «asfixia» burocrática y fiscal a impuestos que soportan por parte del Estado, es doble: por un lado, se ven abocados a tener que solicitar su baja de actividad en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA); y, por otro, una gran minoría del total de ellos logra obtener la prestación por este cese de actividad (el conocido como ‘paro’ de los autónomos).

En la Región de Murcia se dieron de baja del RETA entre enero y octubre de 2025 (los datos correspondientes a noviembre y diciembre aún se desconocen) un total de 15.425 trabajadores autónomos.

La cifra asciende hasta los 18.312 en la Comunidad si se cuentan también a aquellos marineros, pescadores profesionales, tripulantes en buques mercantes, buceadores extractores de recursos marinos o trabajadores de acuicultura marítima o marítimo‑terrestre acogidos en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar (RETM).

De este total de bajas, solo durante el mismo periodo de tiempo se registraron 404 solicitudes para cobrar el subsidio. Y, lo que es peor, solo fueron favorables 191 de ellas: 209 presentaciones fueron emitidas como desfavorables y 10 como desistidas.

Esto supone que prácticamente el 99% de quienes abandonaron su actividad no accedieron a esta ayuda o, lo que es lo mismo, por cada 100 autónomos que causan baja apenas uno recibe la protección del sistema. Además, los datos reflejan que menos de la mitad de quienes lo solicitan lograr acceder a la prestación.

Más de la mitad de las solicitudes para el subsidio son rechazadas o desistidas

Son cifras que aporta la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE), que advierte de la necesidad de avanzar en la mejora del sistema de protección social del colectivo. A nivel nacional, entre enero y octubre de 2025 se registraron 419.884 bajas en el RETA, pero solo 14.135 personas solicitaron la prestación por cese de actividad y apenas 6.462 la obtuvieron.

Protesta de autónomos murcianos a finales de noviembre en la calle. / Juan Carlos Caval / EFE

Desde UATAE matizan que una parte significativa de estas bajas corresponden a personas trabajadoras autónomas de temporada o discontinuas que por temporalidad, no llegan a generar el derecho a la prestación. También hay que tener en cuenta que las personas acogidas a la tarifa plana no cotizan por la prestación. «Aún así, la brecha entre quienes causan baja y quienes acceden a una protección real es inaceptable y refleja un fallo estructural del sistema», señala María José Landaburu, secretaria general de UATAE.

Los meses más críticos donde más negocios tuvieron que echar el cierre en la Región de Murcia fueron en julio y enero, con 2.060 y 2.020 bajas de autónomos en el RETA, según las estadísticas. Lo mismo ocurrió en el RETM: 2.376 bajas en enero y 2.316 en julio.

Julio y enero son los meses con más cierres tanto en el RETA como en el Régimen del Mar

A pesar de esto, cabe destacar que el saldo de altas-bajas es positivo en la Comunidad: 16.802 trabajadores autónomos se sumaron al RETA entre los meses de enero y octubre y la cifra de afiliados creció entonces hasta los 105.647 (106.724 contando con los del RETM).

Pero la diferencia entre altas y bajas también denota que existe «una rotación muy elevada y refleja también la dificultad de consolidar proyectos estables», tal y como expone a La Opinión Raúl Salinero, presidente de la junta directiva de UATAE.

Raúl Salinero, presidente de la junta directiva de UATAE. / L. O.

"Es un golpe emocional y personal"

«De los más de 18.000 autónomos que han causado baja en la Región, lo más preocupante es que muchos de ellos se han ido sin red, sin poder acceder a la prestación por cese de actividad. Cuando un autónomo cierra su negocio y no accede al paro, el golpe no es solo económico, es emocional y personal. En la mayoría de los casos, no tienen derecho a segunda oportunidad ni a respirar. La mayoría intenta aguantar durante meses o años, encadenando pérdidas, exprimiendo lo poco que les queda y, cuando ya no pueden más, el sistema les exige pruebas que no pueden aportar. Es un sinsentido», lamenta Salinero a este periódico.

La ‘lucha’ que mantienen los autónomos con el Ministerio de Seguridad Social a través de la negociación abierta para ampliar este escudo social para los trabajadores por cuenta propia «sigue congelada por decisión unilateral» porque el Ejecutivo, dice, «no ha querido mover ficha». Mientras tanto, añade, los problemas estructurales del sistema, como el cese de actividad, siguen ahí sin respuesta, por lo que «es hora de sentarse y afrontar reformas con valentía y sentido común».

Por contra, desde UATAE sí que aplauden la Estrategia Integral de Trabajo Autónomo impulsada por la el Gobierno regional y en la que han participado «de forma activa». Ahora, apunta Salinero, con la elaboración de una segunda estrategia el objetivo por parte de la Unión está claro: «Reducir al máximo las bajas y consolidar los proyectos. Y si el cierre es inevitable, que no suponga una muerte civil para quien ha sido autónomo. Necesitamos más protección, no menos», concluye.