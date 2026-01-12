En directo | López Miras presenta los retos y objetivos del Gobierno regional para 2026

El presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, comparece ante los medios de comunicación para dar a conocer los retos y objetivos del Gobierno regional para el año 2026.

La intervención tendrá lugar en el Palacio de San Esteban, sede del Ejecutivo autonómico, y servirá para trazar las principales líneas de actuación del Gobierno de la Región de Murcia para el próximo ejercicio.