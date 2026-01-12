Política
En directo | López Miras presenta los retos y objetivos del Gobierno regional para 2026
El presidente de la Región de Murcia comparece este martes en San Esteban para detallar las líneas estratégicas del Ejecutivo autonómico
L.O.
El presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, comparece ante los medios de comunicación para dar a conocer los retos y objetivos del Gobierno regional para el año 2026.
La intervención tendrá lugar en el Palacio de San Esteban, sede del Ejecutivo autonómico, y servirá para trazar las principales líneas de actuación del Gobierno de la Región de Murcia para el próximo ejercicio.
