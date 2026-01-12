Búnkeres en Murcia desde 80.000 euros: así es el negocio que crece bajo tierra

Si has paseado últimamente por la Plaza de las Flores de Murcia, seguramente haya llamado tu atención esa gran valla publicitaria que anuncia la posibilidad de construir tu propio búnker en la Región de Murcia: "¿Listo para asegurar tu futuro?", reza el cartel junto a una fotografía de un búnker en construcción.

Muchos ciudadanos fotografiaron y compartieron en sus redes sociales esta publicidad, dando a conocer una realidad de la que poca gente estaba al tanto: la existencia de una empresa en la Comunidad especializada en refugios de alta seguridad.

Protección total y búnkeres personalizables

Detrás de estos anuncios se encuentra la empresa Murcia Bunker Solution, una compañía formada por Pedro Jesús Gómez, socio comercial en Murcia, y Fernando Díaz, responsable técnico y socio fundador a nivel nacional. Ambos explican que "la Región se ha convertido en uno de los territorios con mayor demanda en este tipo de trabajos".

Según explica Gómez, los búnkeres que construyen están diseñados para ofrecer autonomía total y un alto nivel de protección ante situaciones extremas: "Nuestros búnkeres son totalmente personalizables. El cliente puede elegir qué quiere incorporar. Todos llevan filtro NBQ de última generación, son completamente estancos y están fabricados con acero de máxima calidad, utilizando soldadura de titanio", señala.

Un operario de la empresa sobre uno de los modelos de búnker prefabricados. / Búnker FD

Al mismo tiempo, destaca que las estructuras se instalan enterradas y reforzadas con hormigón, y se entregan completamente equipadas para una estancia prolongada: "Incluyen cocina, frigorífico, camas, trajes antirradiación, máscaras, comunicaciones vía satélite y placas solares. Todo funciona de manera independiente del exterior", añade.

Desde modelos básicos hasta proyectos de lujo

La empresa cuenta que ofrece diferentes gamas de producto, "desde búnkeres prefabricados en acero con acabados estándar hasta grandes proyectos a medida: "Tenemos búnkeres de entre 50 y 80 metros cuadrados, con la terminación que el cliente desee. Son productos 'llave en mano' y están preparados frente a ataques biológicos, químicos o nucleares", explica Díaz.

Operarios de la empresa trabajan en la construcción interior de uno de sus búnkeres. / Búnker FD

Respecto al precio, uno de los temas estrella, ambos socios apuntan que depende del tamaño, el equipamiento y las características del terreno: "El modelo más básico es para cuatro personas, tiene unos 12 metros cuadrados y ronda los 80.000 euros, aunque puede variar por la excavación. Un modelo de 12 metros por 3 puede situarse en torno a los 120.000 euros", detalla.

Si hablamos de proyectos más ambiciosos, el coste de la obra puede incrementarse notablemente: "También realizamos búnkeres de 300.000, 400.000 o incluso 500.000 euros", concluye.