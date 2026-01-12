El 86% de los profesores de la Región de Murcia percibe un aumento de la conflictividad en las aulas

El profesorado de la educación pública en la Región de Murcia atraviesa una situación de creciente malestar. Así lo refleja el macroestudio estatal sobre las causas del desgaste docente presentado por la Confederación STEs-Intersindical (STEs-i), de la que forma parte STERM, cuyos resultados autonómicos dibujan un escenario preocupante para el ejercicio de la labor educativa.

El informe se basa en más de 13.000 encuestas realizadas en todo el Estado, 1.095 de ellas a docentes de enseñanza pública no universitaria de la Región. Los datos sitúan a Murcia en línea con la tendencia estatal, aunque con algunos indicadores incluso por encima de la media nacional.

Ratios elevadas y burocracia asfixiante

Uno de los principales problemas señalados es el de las ratios. El 85,36 % del profesorado murciano considera que el número actual de alumnos por aula impide una atención adecuada a un alumnado cada vez más diverso. A ello se suma una sobrecarga burocrática que el 97,49 % califica de "asfixiante y perjudicial para la tarea docente".

Desde el sindicato denuncian que el exceso de trámites administrativos "está devorando en Murcia el tiempo que debería destinarse a enseñar, preparar clases y acompañar al alumnado", lo que dificulta seriamente la calidad educativa. "Es una situación cada vez más difícil de sostener", indican.

Falta de reconocimiento y salarios insuficientes

El estudio también evidencia una profunda sensación de desvalorización profesional. El 44,35 % del profesorado de la Región percibe que las familias no valoran su trabajo, mientras que un 74,48 % considera insuficiente el respaldo de la Administración educativa.

En el ámbito retributivo, el malestar es mayoritario: el 84,94 % afirma que su salario no se ha revalorizado conforme al IPC y el 80,75 % considera que la remuneración actual no es acorde a la responsabilidad y exigencia del puesto docente.

Resultados a las preguntas por el personal docente de la Región / L.O.

Aumento de la conflictividad en las aulas

Otro de los focos de preocupación es el incremento de la conflictividad en los centros educativos. El 86,19 % del profesorado murciano percibe un aumento de las agresiones verbales y, en algunos casos, físicas por parte del alumnado, una cifra que supera en tres puntos la media estatal.

Desde STERM advierten de que esta situación tiene un impacto directo en la salud del profesorado y está generando un aumento preocupante de las bajas laborales. "Queremos enseñar sin convivir con desconsideraciones u ofensas constantes y sin sentirnos desprotegidos ante conflictos cada vez más habituales", subrayan.

En este sentido, han añadidio que "La normalización de estas conductas está generando un desgaste profesional insostenible y un aumento preocupante de as bajas laborales". "Necesitamos recursos adecuados para tender correctamente a nuestro alumnado", señalan.

Riesgo de escasez de profesorado

Como conclusión, el sindicato alerta de un deterioro global de la profesión docente, reflejado en que solo el 67,78 % del profesorado de la Región considera que su trabajo es digno. STERM advierte de que, si no se adoptan medidas urgentes para mejorar las condiciones laborales, salariales y de convivencia en los centros, el sistema educativo público podría enfrentarse a un riesgo real de escasez de profesorado en los próximos años.