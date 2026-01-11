El PSOE insta a Miras a «defender la Región antes que al PP»

El PSOE regional, por medio de su Coordinadora de Transformación Económica, Inmaculada Sánchez, insta a al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, a que asista el próximo miércoles al Consejo de Política Fiscal y Financiera, convocado por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con el objetivo de que «defienda los intereses de esta tierra y hacerlo por encima de los intereses del señor Feijóo y del Partido Popular».

La Coordinadora señala que el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto desde el Ejecutivo nacional «corrige la histórica infrafinanciación de la Región de Murcia, que es la que más aumenta porcentualmente sus recursos, un 20% adicional con respecto al modelo actual». Y añade que «son 1.188 millones de euros más, cada año, para la Región de Murcia, que se pueden destinar a mejorar la calidad de los servicios públicos, a realizar las inversiones que necesita la Región y, en definitiva, a mejorar la vida de toda la ciudadanía».

Por ello, cree que la reunión del miércoles representa una «oportunidad para que Miras demuestre que le importa la Región de Murcia y no de comportarse como un crío caprichoso».

«Llevan años escribiéndole la Carta a los Reyes Magos y cuando por fin se cumplen sus deseos, quieren condenarnos a quedarnos con el carbón. Así se está comportando López Miras y su Gobierno con la propuesta del Gobierno de España de la nueva financiación autonómica, una financiación que incrementa en más de un 20% los recursos para esta tierra», explicó Sánchez.

«Desde el Partido Socialista de la Región de Murcia, con nuestro secretario general Francisco Lucas, vamos a defender un modelo de financiación que aumente los recursos para la Región de Murcia con el objetivo de hacer una Región mejor, con servicios públicos de calidad, para la gente de esta tierra», sentenció la Coordinadora.

En respuesta a estas declaraciones, la portavoz del Partido Popular de la Región de Murcia Miriam Guardiola señaló que «el PSOE de Lucas quiere que la Región de Murcia se quede con la pedrea de la financiación autonómica mientras que el Gordo va para los independentistas catalanes».

Por último, indicó que «el señor Lucas, una vez más, aplaude, y pretende que admitamos que el independentismo catalán se lleve casi 5.000 millones de euros y que nos conformemos con las migajas que sobren, pero desde el PP no vamos a tragar por muchos señuelos que nos pongan para distraernos».