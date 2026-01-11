Miras reclama un sistema de financiación basado en la igualdad y subraya que "no se puede pactar la sanidad de todos con Oriol Junqueras"

El presidente de la Región, Fernando López Miras, ha anunciado este domingo que defenderá el próximo miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera un modelo basado en la igualdad entre territorios y sin privilegios que garantice recursos suficientes para la sanidad y la educación.

Miras hizo estas declaraciones en Patiño, en el marco del 37 Encuentro de Cuadrillas Memorial Manuel Cárceles ‘El Patiñero’, que organiza la peña huertana La Hijuela y está declarado de Interés Turístico Regional.

A preguntas de los periodistas antes del reparto de las tradicionales pelotas con caldo, Miras confirmó su participación en el encuentro convocado por el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que reunirá el próximo domingo en Aragón a los presidentes autonómicos del PP para abordar la financiación autonómica.

Según el jefe del Ejecutivo regional, el objetivo es trasladar de forma conjunta la voluntad de diálogo y la necesidad de que el Gobierno siente a los 17 presidentes autonómicos para debatir y consensuar un nuevo modelo.

López Miras subrayó que la comunidad que preside no pide privilegios, sino recibir «lo mismo que los demás, ni más ni menos», especialmente en lo relativo a la financiación de servicios esenciales como la sanidad y la educación. En este sentido, ha subrayado que cualquier propuesta que suponga menos recursos para los murcianos no será aceptada.

López Miras ha criticado duramente la propuesta de financiación autonómica del Gobierno central y el encuentro mantenido el pasado jueves, 8 de enero de 2026, entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, que calificó de «esperpento» y de «vergüenza». A su juicio, no se puede pactar un modelo de financiación «ni en las formas ni en el fondo» con un partido independentista.

El presidente regional puso el acento en que la financiación autonómica afecta directamente al presupuesto de la sanidad y la educación de todos los españoles y rechazó que estas cuestiones se negocien de manera bilateral. «No se puede pactar el dinero para la sanidad y la educación de todos los españoles, incluidos los murcianos, con Oriol Junqueras y con Esquerra Republicana de Catalunya», manifestó.

"Privilegia a los de siempre"

En este contexto, censuró que el Gobierno trate de cerrar acuerdos previos y, posteriormente, llevarlos al Consejo de Política Fiscal y Financiera para su validación. En su opinión, el Ejecutivo de Pedro Sánchez «privilegia a los de siempre para perjudicar a los mismos», situando de nuevo a la Región entre las comunidades perjudicadas.

Finalmente, Miras reiteró que lo que reclama es que el Gobierno siente a los 17 presidentes autonómicos para poder plantear propuestas y alcanzar un acuerdo común. «Sánchez no nos sienta, pero nosotros nos vamos a sentar», concluyó.