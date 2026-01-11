Luis Alberto Marín: «La nueva financiación reduce la brecha, pero no la elimina»

Después de más de una década con el Sistema de Financiación Autonómica caducado, el viernes la ministra María Jesús Montero presentó en rueda de prensa, PowerPoint mediante, una propuesta de reforma que otorgaría a la Región de Murcia 1.188 millones más en 2027 si llegara a aprobarse. Desde la Delegación del Gobierno informaron de que es la comunidad que más incrementa porcentualmente sus recursos con el nuevo modelo, casi un 20%. Pero no es oro todo lo que reluce para el consejero de Economía y Hacienda murciano, Luis Alberto Marín, que acudirá el próximo miércoles a la reunión en Madrid del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

¿Cuál fue su primera impresión tras escuchar a Montero?

Sorpresa de ver que en una rueda de prensa se anuncia algo tan relevante como la reforma de un sistema de financiación que afecta a 49 millones de españoles y 1.700.000 murcianos. No creo que los gestores públicos debamos enterarnos así.

"La Región de Murcia puede seguir siendo la peor financiada tras esta reforma"

¿Y qué le parecen las cifras aportadas por la ministra?

Lo que se nos ha trasladado es un galimatías de números, de fondos y de correcciones que nos ha soltado de sopetón y de las cuales es imposible determinar qué es lo que vamos a recibir exactamente. No podemos saber cuánto nos van a incrementar los recursos. Luego, hay otro dato fundamental, la aportación a todas las comunidades asciende en 21.000 millones, pero no ha dicho de dónde van a salir. Después de escucharla hablar de corresponsabilidad fiscal, de ‘dumping’ y de mencionar peyorativamente a las comunidades autónomas que bajan impuestos, creo que lo que hizo la ministra el viernes fue anunciar una subida de impuestos. Somos muchos los que nos tememos que de ahí van a salir los 21.000 millones de euros.

¿Qué opina del principio de ordinalidad?

Es darle más a quien más tiene, que es bastante poco progresista. Es contradictorio con la propia ideología del Partido Socialista y, además, penaliza a las comunidades que bajan impuestos. No se trata de ayudar a las regiones que están peor, sino de no perjudicar a las que están mejor. Quien más aporta es quien más recibe. Esto choca con cualquier principio de igualdad, de justicia redistributiva y de solidaridad. ¿Qué pasa con las comunidades que aportan poco porque tenemos unos recursos muy escasos, como en la Región de Murcia? De ahí no ha dicho nada.

"Elevar nuestra recaudación del IRPF y del IVA supondrá más ingresos, pero también una mayor carga administrativa"

Sí que se ha hablado de una cuota de solidaridad.

Cuando nos expliquen en qué consiste ese nuevo fondo de solidaridad, podremos entenderlo y ver qué efecto tiene en la Región.

Se plantea elevar el porcentaje de la recaudación del IRPF y el IVA que se cede a las comunidades. Supondrá más ingresos.

Probablemente, pero también una mayor carga administrativa porque vamos a tener que gestionar una mayor cantidad de liquidaciones tributarias. No obstante, si esto redunda en que recibamos mayores recursos para el estado del bienestar, bienvenido sea.

"Si se respeta el concepto de población ajustada del PP, no habrá ningún problema"

También habrá un fondo de mil millones para luchar contra el cambio climático del que se van a beneficiar especialmente las regiones mediterráneas.

Sonrío porque espero que nos incluyan ahí. El maltrato a esta región es tal... Pero sí, algo ganamos.

¿Le preocupa algo en concreto?

Hay una afirmación tristemente reveladora. Dijo la ministra que se van a reducir las brechas de financiación entre la comunidad autónoma mejor financiada y la peor financiada, que es la Región de Murcia; y estas se van a reducir en un 50%. Digo que es un dato muy negativo porque la solución no es reducir las brechas de financiación, sino eliminarlas. Lo que traslada esta manifestación es que la Región de Murcia, después de la aplicación de esta reforma, puede seguir siendo la comunidad autónoma peor financiada. Pasaríamos de estar 1.005 euros por habitante por debajo de la mejor financiada a unos 700 euros. Mejoramos, sí, pero seguimos siendo ciudadanos de segunda. Un murciano vale lo mismo que un cántabro, y eso no se está garantizando.

¿Van a seguir todas las comunidades del PP en bloque y en contra, como estaban hasta ahora?

Nos hemos opuesto a la condonación de la deuda porque no es la solución al problema de la reforma del Sistema de Financiación Autonómica y porque el supuesto ahorro de intereses de la condonación, según la Airef, no se podía aplicar a gasto público. O sea, que no podíamos construir un centro de salud o un colegio. A la ministra lo que le exigíamos es una propuesta porque le corresponde al Gobierno, no a la oposición.

"No nos vamos a conformar con migajas, que no se crean que, porque nos den cuatro pesetas, vamos a dejar de alzar la voz"

Ya la tiene.

Ahora tengo que ver la letra pequeña, pero no será una reforma suficiente si no corrige las diferencias que existen. Si se respeta el concepto de población ajustada tal cual las comunidades autónomas del PP lo hemos planteado, yo creo que no habrá ningún problema.

¿Con qué ánimo se presenta el miércoles al Consejo de Política Fiscal y Financiera? Ya se levantó una vez de la mesa.

Y lo volveré a hacer tantas veces como sea necesario si no se respetan los derechos de los murcianos. Desde luego, el Gobierno del presidente López Miras es un gobierno de consenso, de diálogo y que tiende la mano. Voy a esa reunión con una actitud de diálogo y de lealtad institucional, y esperando que se solucionen los problemas de mi región.

¿Tiene recorrido esta propuesta en el Congreso?

Creo que no lo vamos a ver. Ya pasó con la condonación de la deuda: mucho ruido y luego desapareció. ¿Qué va a votar Junts, que lo que quiere es un cupo catalán? No lo sabemos, pero cuando uno se junta con ese tipo de socios, corre estos riesgos.

Daría igual lo que votase Junts si el PP apoyara la reforma.

Si esa fuera la intención, Sánchez se hubiera reunido con Núñez Feijóo y no con Junqueras. Ahora querrán que nosotros, que no hemos tenido ni voz ni voto, demos el voto favorable en un acto de fe.

La gran cuestión parece ser en qué posición estamos con el nuevo principio de ordinalidad. Haga una previsión.

Fíjese, si es que no pedimos ser la comunidad mejor financiada. Pedimos estar en la media del resto de comunidades. Queremos recibir lo mismo que están recibiendo la mayoría de los ciudadanos de este país. Si no, ya le adelanto que seremos muy beligerantes. No nos vamos a conformar con migajas; que no se crean que porque nos den cuatro pesetas vamos a dejar de alzar la voz. Lo seguiremos haciendo.