Lucas pide a López Miras "que se ponga las pilas" y "se deje el llanto con el modelo de financiación"

El secretario general del PSOE de la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha asegurado que la Región de Murcia es la comunidad donde más aumentan los recursos por habitante y la más beneficiada porcentualmente por el nuevo modelo de financiación propuesto por el Gobierno de España. “Recibiremos 1.188 millones de euros más al año, un 20 % adicional respecto al sistema actual”.

Lucas ha afirmado que es un sistema que beneficia a la Región de Murcia y que pone fin a la infrafinanciación, y ha pedido a López Miras que explique cuál es su alternativa: si mantener un sistema que está caducado ya 13 años y que perjudica cada día a los ciudadanos y ciudadanas de la Región o, por el contrario, la propuesta que ha puesto encima de la mesa el Gobierno de España que va a traer 1.188 millones de euros más.

En este sentido, ha insistido en que es un sistema bueno para la Región que atiende a una reivindicación histórica. “Le pido al presidente regional que abandone los intereses partidistas, que actúe de una vez por todas como presidente de la Región y piense en los intereses de la comunidad autónoma”.

“Lamentablemente, los presidentes autonómicos del PP están pensando exclusivamente en los intereses de su jefe Feijóo. No puede ser que López Miras lleve años con el cuento y con el llanto, justificando su mala gestión por la falta de financiación, y ahora que llega a la financiación, diga que no es suficiente y que perjudica a la Región”, ha señalado.

Finalmente, Lucas ha exigido a López Miras que se ponga las pilas, que se deje el llanto de una vez por todas, abandone el argumentario vago y piense en los intereses de la Región de Murcia.