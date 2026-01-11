Escombreras acelera su transformación: el Valle Verde toma forma en 2026

El Valle Verde toma forma en Escombreras: inversiones, energía limpia y empleo para una nueva etapa industrial.

El año 2026 ha arrancado con Escombreras en el centro del tablero industrial y energético del sureste europeo. El tradicional corazón petroquímico de Cartagena acelera su transformación hacia un modelo que busca compatibilizar crecimiento económico, sostenibilidad ambiental y empleo de calidad. Bajo la denominación de ‘Valle Verde’, administraciones públicas y grandes compañías energéticas avanzan en una estrategia que aspira a convertir este enclave en referente europeo de la industria limpia del futuro.

«El Valle de Escombreras ha demostrado su capacidad de adaptación en los últimos 75 años» Rafael Quesada — Director Repsol Cartagena

El Plan Industrial regional sitúa al Valle de Escombreras como eje de este cambio de paradigma. La hoja de ruta pasa por concentrar en este espacio proyectos vinculados al hidrógeno verde, los biocombustibles, los combustibles sintéticos, el amoniaco verde, las energías renovables a gran escala y la economía circular.

El objetivo, según explican desde el Ejecutivo autonómico, es que «crecimiento y sostenibilidad avancen juntos» en sectores clave pero complejos de descarbonizar, como el petroquímico o el transporte pesado, esenciales para el empleo regional.

La magnitud del desafío va acompañada de cifras de gran calado. Solo la transformación del Valle de Escombreras en Valle Verde moviliza inversiones superiores a los 1.000 millones de euros, con un impacto directo en reducción de emisiones, atracción de empresas tecnológicas y generación de empleo cualificado.

A ello se suma una previsión global del Plan Industrial de hasta 60.000 oportunidades laborales, de las que unas 17.000 corresponderán a nuevos puestos de trabajo, con una elevada concentración en Cartagena y su entorno industrial.

Infografía del proyecto. / L. O.

Uno de los hitos más relevantes que se espera consolidar este año es la planificación de la red eléctrica que incluye la futura subestación Cartago, ubicada en el propio Valle de Escombreras. Esta infraestructura permitirá atender una demanda cercana a los 1.000 megavatios ya identificados y garantizará el suministro necesario para el despliegue del hidrógeno verde, el e-metanol, los biocombustibles y la descarbonización del conjunto del enclave industrial.

Desde la Comunidad Autónoma subrayan que su inclusión «corrige errores y olvidos del pasado» y abre la puerta a una transformación industrial sin precedentes, fruto del trabajo coordinado con el tejido empresarial y las grandes compañías de distribución y transporte energético.

El refuerzo de la red eléctrica y la expansión del puerto de Cartagena se consideran, además, claves para el desarrollo de los proyectos que varias compañías energéticas están impulsando en el sur de Europa. La conexión directa entre el puerto y la nueva subestación permitirá consolidar a Escombreras como nodo logístico y energético estratégico, facilitando tanto el autoconsumo industrial como la exportación de nuevos combustibles renovables.

Otro de los grandes capítulos que se escribirán durante este ejercicio es el inicio de la obras (a finales de este año) para levantar una planta de electrólisis de hidrógeno verde de 100 megavatios, un proyecto pionero en Europa que supone una inversión de unos 300 millones de euros y la creación de alrededor de 900 empleos en sus distintas fases. Bautizado como Cartagena Large Electrolyzer, está promovido por Repsol y Enagás y ha sido reconocido como Proyecto Importante de Interés Común Europeo, lo que le ha permitido acceder a financiación comunitaria. Con una producción estimada de 15.000 toneladas anuales de hidrógeno renovable, su principal destino será el autoconsumo industrial, aunque contará con la opción de inyección a la futura red de hidrógeno verde, con Cartagena como uno de sus centros de operaciones principales hacia Europa.

El director del complejo industrial de Repsol en Cartagena y presidente de la Asociación de Empresas del Valle de Escombreras, Rafael Quesada, subraya que el enclave «ha demostrado durante más de 75 años su capacidad de adaptación» y que ahora vuelve a situarse a la vanguardia de la transformación industrial. «No estamos ante una revolución, sino ante una evolución que combina distintas tecnologías para reducir emisiones de forma eficaz», señala, defendiendo un enfoque de neutralidad tecnológica que permita avanzar sin poner en riesgo la competitividad ni el empleo.

Quesada destaca además que el complejo industrial de Repsol en Cartagena cumplirá, este 2026, dos años produciendo a gran escala combustibles de origen 100% renovable. «Se trata de la primera planta de este tipo de España y Portugal dedicada en exclusiva a la producción de combustibles renovables, con una capacidad de 250.000 toneladas al año». El combustible de origen 100% renovable se obtiene a partir de residuos orgánicos, como el aceite de cocina usado, dando una segunda vida a este tipo de materiales. Repsol ya ofrece este producto bajo la denominación de Diesel Nexa origen 100% renovable en 1.500 estaciones de servicio de España y Portugal.

Seguimiento ambiental

La medición de los avances del Valle Verde será otro elemento clave. El Plan Industrial incorpora mecanismos de seguimiento basados en decenas de indicadores, entre ellos el Valor Añadido Bruto industrial, el Índice de Producción Industrial, la inversión en I+D+i, el número de empresas innovadoras o el volumen de exportaciones. También se evaluará el impacto en el empleo industrial, la formación —con especial atención a egresados universitarios y de FP—, la creación de suelo para uso industrial y la eficiencia energética.

En el ámbito ambiental, la reducción de emisiones se monitorizará a través de la red regional de calidad del aire, que cuenta con estaciones en La Aljorra, Alumbres, el propio Valle de Escombreras y Mompeán. Estos datos permitirán evaluar de forma objetiva la evolución de los principales contaminantes asociados a la actividad industrial.

Con todo este despliegue, Escombreras aspira a convertirse en el mayor centro de producción de combustibles renovables del sureste europeo y en una auténtica locomotora industrial. Un espacio donde innovación, energía limpia y empleo refuercen a Cartagena en el mapa de la industria europea.

Economía circular y residuos: la otra palanca del nuevo modelo

Más allá de la energía, la economía circular se consolida como una de las palancas estratégicas del nuevo modelo industrial que se impulsa en torno al Valle de Escombreras y en toda la Región de Murcia. El Gobierno regional ha definido una hoja de ruta específica a través del Plan de Prevención y Gestión Integral de Residuos para la Economía Circular, conocido como Plan Recircula 2024-2035.

En su primera fase, ya en marcha, el plan prevé una inversión de 40 millones de euros durante los próximos tres años para mejorar la gestión de residuos en los municipios, potenciar la recogida selectiva y avanzar hacia un modelo más eficiente y sostenible. Esta apuesta se complementa con las medidas para la adaptación del sistema de contenerización (confinar los residuos reciclables en un contenedor para ser descargados en un camión compactador), y de recogida y transporte de residuos. Además, están previstas actuaciones para la reducción de impactos en las plantas de tratamiento ya operativas.

La estrategia incluye también programas de información y concienciación ciudadana, un ambicioso plan de I+D+i y la construcción de un Centro de Interpretación del Reciclado en Ulea, concebido como espacio de divulgación y formación.

A corto plazo, la Comunidad Autónoma ya ha movilizado ayudas por valor de 18 millones de euros destinadas a los ayuntamientos para implantar la recogida selectiva de residuos orgánicos domésticos, aceite usado de cocina, textiles y para la mejora y creación de nuevos ecoparques.

En cuanto al aceite usado, cabe destacar que el objetivo de la Comunidad y Repsol es recoger en toda la Región más de 20.000 litros de aceite usado doméstico al año, que generarían 18.000 litros de combustible renovable. Con esta iniciativa, la Región se convierte en una de las primeras comunidades autónomas en incorporarse a esta iniciativa.