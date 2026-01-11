Por amor a la naturaleza: 2.500 voluntarios se movilizaron en 2025

Cuando el sol todavía no aprieta y el monte conserva el silencio de las primeras horas, grupos de personas avanzan por senderos, barrancos y laderas con una misión compartida: cuidar lo que es de todos. No llevan pancartas ni hacen ruido. A veces portan azadas y bolsas, otras cuadernos de campo o simples guantes de trabajo. Son voluntarios ambientales y, en la Región de Murcia, su presencia se ha convertido en una de las imágenes más repetidas —y necesarias— de los espacios naturales protegidos.

A lo largo de 2025, el voluntariado ambiental volvió a consolidarse como una de las principales herramientas de implicación ciudadana en la conservación del patrimonio natural regional. Según los datos recopilados por la Administración autonómica, durante el año se desarrollaron 66 actividades de voluntariado ambiental, a las que se sumaron al menos seis proyectos de carácter continuado, con actuaciones repartidas durante varios meses y en distintos enclaves naturales.

En total, más de 2.500 personas participaron en estas iniciativas, una cifra que refleja un elevado grado de compromiso social con la protección del medio natural. El grueso de la actividad se concentró en el Parque Regional de El Valle y Carrascoy, que aglutinó 51 de las 66 actuaciones realizadas y 2.254 participantes, lo que supone cerca del 90% de la participación registrada en los espacios con datos cerrados.

Este parque regional fue también escenario de algunas de las jornadas con mayor afluencia. Entre ellas destacó la actividad celebrada en noviembre en el área recreativa de la Cresta del Gallo, que reunió a unas 300 personas de perfiles muy diversos, desde alumnado y familias hasta asociaciones y grupos scout. También tuvieron un peso relevante las jornadas desarrolladas con centros educativos en zonas incendiadas o en senderos accesibles, que en algunos casos superaron el centenar de participantes en una sola convocatoria.

La inversión directa en estas actuaciones apenas superó los 24.600 euros

El análisis mensual de las actuaciones mostró que febrero y noviembre fueron los periodos de mayor actividad y participación. Estos picos coincidieron con campañas ya consolidadas, como ‘Tu Huella Cuenta’, las jornadas de convivencia del voluntariado ambiental y acciones vinculadas al calendario escolar y asociativo. En esos meses se concentraron buena parte de las plantaciones, las restauraciones de senderos y las actividades de carácter educativo.

Desde el punto de vista territorial, tras El Valle y Carrascoy sobresalieron otros espacios protegidos. El conjunto Calblanque–Monte de las Cenizas–Peña del Águila acogió ocho actividades, mientras que el Parque Regional de Sierra Espuña registró seis actuaciones puntuales, además de dos proyectos activos durante todo el año, centrados principalmente en la restauración de senderos, la mejora de hábitats y el seguimiento de fauna. Otros enclaves, como Calnegre–Cabo Cope, Sierra del Carche, Sierra de la Pila o los Saladares del Guadalentín, albergaron intervenciones más específicas, ligadas a proyectos concretos de biodiversidad y educación ambiental.

En cuanto al tipo de actuaciones, el balance de 2025 evidenció un claro predominio de las acciones de restauración ecológica y mantenimiento del uso público. Las plantaciones, los riegos y la restauración de senderos representaron más del 70% del total, seguidas por la retirada de especies exóticas invasoras, que supuso cerca del 18%. También se llevaron a cabo iniciativas de ciencia ciudadana, como censos de fauna y muestreos científicos, además de actividades de colocación de cajas nido, reposición de marras y acciones puntuales de información y sensibilización ambiental.

El perfil de las personas participantes fue mayoritariamente educativo y comunitario. Aproximadamente 1.100 voluntarios procedían de centros educativos —desde Primaria hasta Formación Profesional—, mientras que unas 850 personas correspondieron a público adulto general. Las familias y los grupos scout aportaron alrededor de 290 participantes, y el resto estuvo integrado por personal técnico, científico y asociaciones especializadas, especialmente vinculadas a proyectos de ciencia ciudadana y seguimiento de fauna.

El impacto territorial de estas actuaciones no fue menor. En los casos con superficie cuantificada, se intervino en más de 344.000 metros cuadrados, incluyendo restauraciones de senderos, áreas degradadas, zonas forestales y espacios de alto valor ecológico. Algunas iniciativas abarcaron superficies especialmente amplias, como los censos nocturnos o los proyectos de restauración asociados a grandes áreas naturales.

El balance económico puso de relieve, además, la alta eficiencia del voluntariado ambiental. Una parte muy significativa de las actuaciones se desarrolló sin financiación directa y las actividades con importe explícito sumaron una inversión aproximada de 24.600 euros, destinada principalmente a proyectos de ciencia ciudadana, campañas de divulgación ambiental y acciones de coordinación y convivencia del voluntariado.

Unos 350 escolares participaron en un taller de educación ambiental orientado a la recuperación de la zona.

Solidaridad y compromiso social, premiados en la Región El pasado mes de diciembre, la Región celebró la octava edición de los Premios de Voluntariado 2025, un reconocimiento a personas, entidades y proyectos que destacan por su compromiso social y su labor solidaria. Entre los galardonados, se incluyó a título póstumo Manuel Luján, voluntario de Famdif y Auxilia Murcia durante cuatro décadas, reconocido por su implicación en la Plataforma de Voluntariado de la Región y en la eliminación de barreras de accesibilidad. En la categoría de voluntariado colectivo, el Teléfono de la Esperanza recibió la distinción por sus 50 años de atención psicológica y su red de más de 140 voluntarios. El proyecto ‘Curasana’ de Mamás en Acción fue premiado por el acompañamiento hospitalario a menores sin padres, contando con la colaboración de más de 3.000 personas. La Unidad de Pediatría del Hospital Santa Lucía de Cartagena obtuvo el galardón en voluntariado corporativo por su colaboración con Cruz Roja Juventud, mejorando la calidad de vida de cerca de 400 menores hospitalizados y sus familias. Tu huella cuenta El Gobierno regional y Fundown impulsan la educación ambiental mediante el programa ‘Tu huella cuenta’ en el que se desarrollan más de un centenar de talleres. El objetivo es concienciar a sus usuarios sobre la importancia de cuidar del medio ambiente y promover conocimientos, actitudes y valores relacionados con la lucha contra el cambio climático. Sierra de El CarcheLa Consejería de Medio Ambiente impulsó el pasado mes de diciembre nuevas actividades de voluntariado ambiental en el Parque Regional Sierra de El Carche. Dos jornadas de senderismo interpretativo acercan a la ciudadanía los valores botánicos, geológicos y faunísticos de este espacio protegido. Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del ÁguilaEsta campaña autonómica consistió en diversas actividades, entre las que destacaron jornadas informativas y de sensibilización en puntos estratégicos del parque. Los voluntarios informaron a los visitantes sobre las actuaciones de mejora de las masas forestales, como la reducción de la densidad de pinar y la plantación de especies adaptadas al hábitat como el ‘Tetraclinis’ o ciprés de Cartagena. Territorio TortugaLos voluntarios que, a través de los ayuntamientos costeros y las once asociaciones, participan en el programa ‘Territorio Tortuga’ han identificado desde su inicio, en 2017, 39 rastros de tortugas bobas y han localizado, balizado y protegido ocho nidos. Río SeguraOtra acción muy sonada del voluntariado regional es la que tiene regularmente lugar a orillas del río Segura, con la colaboración del Ayuntamiento de Murcia y Cruz Roja. La última se llevó a cabo en tres jornadas de diciembre.

Crecen las visitas a los espacios protegidos con 68.000 personas en 2025

Aumenta la popularidad de visitar los Espacios Naturales Protegidos de la Región que aumentaron en mil personas su número de visitantes en 2025, alcanzando las 68.000 personas, según el balance anual. La cifra supera la registrada en 2024, cuando el número de visitantes atendidos se situó en torno a 67.000. La atención se presta mediante cuatro Centros de Visitantes y otros cuatro Puntos de Información distribuidos por el territorio regional.

Los centros de visitantes son: el Centro de Visitantes y Gestión ‘Ricardo Codorníu’ en Parque Regional de Sierra Espuña; el Centro de Visitantes ‘El Valle’, en el Parque Regional de El Valle y Carrascoy; el Centro de Visitantes ‘Las Cobaticas’, en el Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila; y el de Centro de Visitantes ‘Las Salinas’, en el Parque Regional Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar.

Y los Puntos de Información son los de ‘Fuente la Higuera’, en el Parque Regional de la Sierra de la Pila, Fortuna; ‘Santuario de La Esperanza, en la Reserva Natural Sotos y Bosques de Ribera de Cañaverosa, Calasparra; en Monte Arabí, en Yecla; y Coto Los Cuadros, en Coto Cuadros (Murcia).

El balance recoge que, además de la atención informativa (orientación sobre el espacio natural, senderos y zonas de uso público), la programación de actividades fue una de las líneas con mayor alcance en 2025. En ese marco, más de 14.000 personas participaron en las propuestas incluidas en la ‘Mochila de actividades’.

En el ámbito educativo, el programa ‘La Naturaleza a tu alcance’ implicó a 11.800 estudiantes en actividades desarrolladas dentro de los Espacios Naturales Protegidos y también en centros educativos.

Entre los recursos y actividades con mayor demanda, el informe incluye las visitas al área educativa del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre El Valle, junto con rutas guiadas por distintos espacios protegidos, orientadas a facilitar el conocimiento de la biodiversidad mediante experiencias de carácter práctico.