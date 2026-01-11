Álvaro Albacete, el diplomático murciano que estrechó lazos con Maduro y que declaró su "amor" por Venezuela

En plena crisis e incertidumbre política, económica y social por la captura de Nicolás Maduro a manos del Gobierno estadounidense, hay un murciano que trata de resistir desde Caracas la tormenta diplomática desatada tras el ataque hace una semana con bombardeos ordenado por Donald Trump para capturar y llevar hasta Nueva York al líder venezolano. Álvaro Albacete Perea (Murcia, 1967) es la ‘voz’ de España y está al frente de la embajada española en Venezuela ubicada en la capital del país caribeño.

Durante estos días él y su equipo velan por la colonia de 154.767 residentes españoles que había en Venezuela en el momento en el que estalló el conflicto, tal y como apuntaron desde el Ministerio de Asuntos Exteriores. De esta cifra, 474 murcianos se encuentran "atrapados" también en el país de Latinoamérica, según los datos que maneja el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Desde el primer momento en el que trascendieron las primeras informaciones sobre la inesperada y fugaz operación militar para coger a Maduro, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, mantenía contacto directo y permanente con Albacete Perea para conocer de primera mano cómo se estaban viviendo los momentos de máxima incertidumbre en el país y para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos españoles que se encontraban en Venezuela.

Poco más ha trascendido por ahora de los movimientos que habría realizado en los últimos días el diplomático murciano y de cómo ha ido informando a Moncloa sobre las novedades del conflicto más allá de lo que tanto Albares como Pedro Sánchez han ido diciendo de la decisión de Trump de dar caza a Maduro, un hecho que calificaron de ser un precedente «terrible» y «muy peligroso».

El nombramiento del diplomático murciano como embajador de España en Venezuela se anunció en diciembre de 2024 y el propio Albares defendía su elección asegurando que «ofrecía todas las garantías para que los intereses de España estén perfectamente protegidos en Caracas».

Un embajador «de enorme experiencia en muy distintos escenarios, en lo multilateral y en lo bilateral, tanto en el exterior como también con altos cargos en España», dijo el ministro.

No tardó en llegar el primer apretón de manos entre Albacete Perea y el propio Maduro en el Palacio Miraflores, sede del Gobierno venezolano: antes de acabar el año mantenían una reunión y el entonces presidente de la República Bolivariana de Venezuela recibía las cartas credenciales para «afianzar las relaciones de respeto mutuo» entre ambos países.

La Presidencia venezolana destacó que ese encuentro refrendó «los principios establecidos en la Carta de Naciones Unidas», la cual establece que «las relaciones internacionales deben existir desde la igualdad soberana de los Estados».

«La presencia de España en Venezuela es intensa y profunda, ya sea a través del amplio número de españoles residentes, de los centros y hogares españoles, o de nuestras empresas, muy dinámicas en diversos sectores. El acompañamiento a nuestras empresas representa, también, un aspecto esencial de nuestro trabajo en la Embajada», expresa el propio Albacete Perea en la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores.

«El Consulado de España, el de todos los españoles que residen en Venezuela o que por cualquier otro motivo se encuentran en Venezuela, es el lugar donde nuestros conciudadanos pueden encontrar la asistencia que necesiten en este país», añade el escrito.

Lo cierto es que Albacete Perea fue destinado a la casa de los españoles en Venezuela sin tener experiencia previa ni en Latinoamérica ni en embajadas, lo que tras conocerse su nombramiento desató algunas críticas entre los miembros de la Carrera Diplomática.

En menos de un año, Albacete Perea ya reafirmaba su «amor» por Venezuela cuando era nombrado doctor honoris causa en noviembre del pasado año por la universidad venezolana de Yacambú.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia (UMU), Albacete Perea se formó también para ser diplomático de carrera con un máster en Relaciones Internacionales por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, y cursó el Programa de Liderazgo de la Gestión Pública en el IESE y la Kennedy School of Government de Harvard (Estados Unidos). Hace poco más de un mes era nombrado doctor honoris causa por la universidad venezolana de Yacambú por una vida dedicada al servicio público, a la diplomacia y a los valores que unen a las naciones de España y Venezuela.

Numerosos cargos

Antes de que Albares decidiese mandarlo a Caracas para relevar a Ramón Santos en el cargo, estuvo como jefe del gabinete del ministro de Cultura Ernest Urtasun durante dos años. Los distintos cargos han ido y venido durante los años anteriores para el diplomático murciano. En marzo de 2022 era nombrado secretario general adjunto de la organización europea intergubernamental Unión por el Mediterráneo (UpM). Pero solo estuvo al frente hasta septiembre de ese mismo año.

En concreto, era designado como responsable directo del área de agua, medioambiente y economía azul, lo que implicaba la promoción de iniciativas para proteger el mar Mediterráneo y los recursos naturales de los países que pertenecen a su área, y apoyar asociaciones inspiradas en los principios de la economía circular ‘verde’ y ‘azul’, a la que acechaban graves amenazas ambientales, incluida la escasez de agua.

También en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Trinidad Jiménez fue jefe adjunto del gabinete, director general del centro Sefarad-Israel para estrechar las relaciones de la sociedad española con Israel y las comunidades judías en todo el mundo así como embajador en Misión Especial responsable de las relaciones de España con las Comunidades y Organizaciones Judías hasta el año 2014.

La entrevista que realizó La Opinión a Álvaro Perea en el año 2011. / L. O.

Entre 1999 y 2002, formó parte de la delegación europea en Bosnia-Herzegovina, como asesor en materia de reconstrucción institucional y responsable del área de asistencia a las instituciones comunes del Estado, a la presidencia del Estado y al Ministerio de integración europea.