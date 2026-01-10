¿Qué tiendas y supermercados abren este domingo en la Región de Murcia?

Las rebajas han arrancado con buen pie gracias al frío. El público ha decidido que es buen momento para 'pertrecharse' de abrigos, chaquetas, sudaderas y anoraks frente a un inicio de año bastante frío, y más teniendo en cuenta la calidez atípica que caracteriza a muchos territorios de la Región de Murcia, incluso en fechas invernales.

A pesar de ser domingo, los comercios no han querido desaprovechar la oportunidad de atraer al público con las rebajas y la gran mayoría de centros de venta, ocio y restauración permanecerán abiertos en toda la Región.

Dado que las lluvias, al parecer, se van alejando del territorio murciano, este 11 de enero es una buena oportunidad para aprovechar estos descuentos que sirven para aliviar ligeramente la dura carga que supone la conocida como 'cuesta de enero'.

Horarios de las Tiendas y Centros Comerciales del domingo 11 de enero

En la ciudad de Murcia, el Centro Comercial y de Ocio 'Nueva Condomina' estará completamente abierto, desde las diez de la mañana hasta las 22 horas - de doce del mediodía a una de la mañana en el caso de los restaurantes cafés-.

El Thader mantendrá su horario habitual (de 10.00 a 22.00) tanto en las tiendas como en los locales de ocio y alimentación.

Asimismo el complejo comercial de Atalayas tendrá sus puertas abiertas desde las 9.00 hasta las 22 horas. También transcurrirá con normalidad el horario de los sitios dedicados a la comida y al entretenimiento.

El Dos Mares de San Javier señala en su página web que abrirán los locales de moda, ocio y restauración hasta las 22 y 23 horas respectivamente.

En Lorca, el parque Almenara anuncia que abrirán el 11 de enero y piden a los clientes "atrapar las rebajas" durante este domingo.

El Espacio Mediterráneo de Cartagena cumplirá con su promesa de abrir durante todos los días del año -excepto el 25 de diciembre y los días 1 y 6 de enero-.

De igual forma, el Corte Inglés abrirá sus puertas con total normalidad durante todo el día. También lo hará Ikea, con horario especial de once de la mañana a ocho de la tarde.

Supermercados

Con respecto a los supermercados, Mercadona, como suele ser habitual, no abrirá el domingo. Los distintos establecimientos de Carrefour en la ciudad de Murcia, por otro lado, sí que abrirán sus puertas, aunque con ciertas diferencias entre los horarios de unos y otros, para consultar con detalle el horario de tu local más cercano puedes consultar este enlace

Los hipermercados de la cadena Lidl abrirán, pero al igual que en el caso de Carrefour, tendrán algunas diferencias entre sí. Consulta en el buscador de su web -o en este enlace-, tu centro más cercano.

Alcampo estará abierto con total normalidad y Dia permanecerán abiertos con el horario habitual, no obstante, puedes consultar aquí los horarios de cada tienda en concreto.

Aldi permanecerá abierto con horario especial de 9 a 15 horas o de 9 a 21 horas, a excepción de algunos como el de Carretera de Pliego C-415, 30170 Murcia. Para consultar los sitios concretos puedes consultar este enlace.