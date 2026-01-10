Dónde preparar los exámenes de enero: las universidades habilitan más espacios y salas 24 horas

Enrique Martín, un joven graduado en Enfermería de Murcia, es uno de los cientos de estudiantes que viernes acudía a la Biblioteca Nebrija de la Universidad de Murcia (UMU), donde estos días realiza jornadas maratonianas para prepararse el examen EIR, una prueba que se celebrará en toda España el próximo 24 de enero y en la cual tiene puestas sus esperanzas para lograr plaza en la especialidad elegida.

Los apuntes de Geriatría eran los que ocupaban ayer su jornada de estudio, días en los que prefiere acudir a la biblioteca o a una de las salas habilitadas por la UMU. "Aquí me concentro más, hay un ambiente de estudio que me gusta y así también evito las distracciones que suele haber en casa con el ruido y la familia", explica Martín a La Opinión. Además, agradece que se hayan ampliado los horarios estos días y que puedan disponer de espacio para estudiar incluso los fines de semana y que en algunos días se llegue a horarios 24 horas.

El mes de enero, tras las vacaciones de Navidad, concentra la mayor parte de los exámenes del primer cuatrimestre en la universidad, lo que lleva a que las tres instituciones de educación superior de la Región de Murcia -UMU, UPCT y UCAM- amplíen los horarios de sus bibliotecas y que oferten nuevos espacios y salas de estudio con el fin de cubrir la demanda que existe en estas semanas.

La Universidad de Murcia ya comenzó a ampliar la oferta a final del mes de noviembre, ya que una parte de las pruebas del primer cuatrimestre se hacen a final de año. El horario extraordinario se mantendrá hasta final de enero y con él se busca cubrir las peticiones del propio estudiantado en coordinación con sus representantes, una medida que tiene como objetivo "facilitar el estudio en periodo de exámenes y responde al compromiso de mejorar los recursos disponibles para los alumnos", afirma el coordinador de Infraestructuras y encargado de la gestión de salas de la UMU, Antonio Carrasco.

La UMU cuenta con los campus de la Merced y de Espinardo. En la Merced dispone de tres bibliotecas: Nebrija, la biblioteca Jurídica y la Clara Campoamor. Mientras que en Espinardo está la Biblioteca General. En estos días, además se han habilitado salas en el edificio Saavedra Fajardo de Murcia, unas con horario de 8.00 a 22.00 horas, otras de 22.00 a 6.00 horas y fines de semana en los que las puertas permanecen abiertas 24 horas. A su vez, en el Campus de Espinardo se ha habilitado el anexo, con horario 24 horas, otra zona de 8.00 a 22.00 horas y fines de semana y festivos con jornadas también ininterrumpidas.

Salas de estudio como complemento

Carrasco señala que la apertura de estos centros "se ve complementada y aumentada con las salas de estudio nocturnas que ofrecen los ayuntamientos de Murcia, Cartagena, Lorca, San Javier y San Pedro del Pinatar", lo que también supone un refuerzo y hace que muchos alumnos decidan quedarse cerca de sus domicilios y evitar desplazamientos al centro de Murcia o a Espinardo.

Esa es una opción a la que suelen recurrir habitualmente Nieves Ferrer y Mercedes Artés, alumnas de Historia de la Universidad de Murcia, quienes reconocen que suelen ir a la biblioteca universitaria, "pero también a la biblioteca de mi barrio o a la sala de estudio que tengo cerca de casa, en Santiago El Mayor", dice la primera de ellas. Sus días de estudio varían en función de si tienen clase u otras obligaciones, por lo que se organizan en horario de mañana o de tarde.

Mercedes, por su parte, afirma que "se agradece cuando el horario es más amplio de lo habitual, así como cuando también se abre fines de semana o festivos".

Una de las salas de la Biblioteca Nebrija de la UMU este viernes. / Juan Carlos Caval

Precisamente, la Biblioteca Antonio Nebrija de Murcia -la de mayor tamaño de la UMU, con 800 puestos de estudio y trece salas habilitadas para los usuarios- presentaba lleno completo en su primera planta el 2 de enero, "lo que nos llevó a tener que abrir una parte de la tercera planta, que gusta mucho a los alumnos por la tranquilidad que se respira en sus salas", explica Ester Torres, jefa de área de la Biblioteca Universitaria.

El diseño de esta biblioteca es peculiar, ya que está ubicada en el edificio del antiguo Colegio Mayor Belluga de la década de los 50, que fue reformado para abrirlo para este fin entre 1992 y 1993. "Esto hace que no sea una biblioteca al uso, con grandes salas diáfanas, sino que tiene una distribución de laberinto, con distintas salas, que gusta mucho a los alumnos porque les permite aislarse del ruido y estudiar mejor", sostiene la jefa del servicio de Bibliotecas del Campus de la Merced, Marisa Segura.

La Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) también ha organizado desde esta semana una apertura extraordinaria de sus bibliotecas y salas de estudio, que se prolongará hasta el 28 de enero, "con el objetivo de ayudar a los estudiantes a preparar los exámenes del primer cuatrimestre", que en este caso se desarrollan entre el 7 y el 30 de enero, explican desde la institución.

La sala 1 del CRAI Biblioteca en el Campus Alfonso XIII abre de 8.00 a 21.00 horas de lunes a viernes y su sala de estudio mantiene horario ininterrumpido de 21.00 a 4.00 de la madrugada. Durante los fines de semana y festivos, esta sala de estudio abre de 900 a 4.00 horas.

La Sala 2 del CRAI Biblioteca en el Campus Muralla del Mar abre de lunes a viernes de 8.00 a 21.00 horas, y los sábados, domingos y festivos de 8.30 a 21.00 horas. Asimismo, las salas de estudio están disponibles todos los días de 21.00 a 4.00 horas. Por su parte, la sala 3 del CRAI Biblioteca en el Campus CIM abre de lunes a viernes, de 8.00 a 21.00 horas.

Desde la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) también informan que han ampliado los horarios de su biblioteca y zonas de estudio para facilitar esta tarea a los alumnos en plenas fechas de exámenes.