La luz verde de la UE a Mercosur pone en alerta al campo murciano

La Comisión Europea ha conseguido esta semana el respaldo político que buscaba para desbloquear el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur, tras lograr el apoyo de una mayoría cualificada de Estados miembros, pese a la oposición del sector agrícola y de países como Francia, Hungría o Austria. La luz verde allana el camino para que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, firme el tratado la próxima semana y permita su entrada en vigor provisional, a la espera de la ratificación definitiva del Parlamento Europeo. En regiones agrícolas como la Región de Murcia, altamente exportadora pero también vulnerable, el anuncio ha reavivado el malestar y el rechazo de agricultores y organizaciones agrarias.

El acuerdo, negociado durante más de veinticinco años con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, representa la creación de la mayor zona de libre comercio del mundo, con más de 700 millones de habitantes. El tratado eliminará aranceles a más del 90% del comercio bilateral, que en 2024 alcanzó los 111.000 millones de euros. La UE es el segundo mayor socio comercial de Mercosur, exportando principalmente maquinaria, productos químicos y farmacéuticos y vehículos, mientras que importa sobre todo productos agrícolas y minerales. La firma del acuerdo busca reforzar el comercio europeo y aumentar la resiliencia frente a contextos de proteccionismo global, como los aranceles anunciados por Estados Unidos en los últimos años.

El respaldo europeo se produjo en una reunión de embajadores de los Veintisiete, donde también se aprobaron salvaguardas adicionales propuestas por Bruselas para proteger al sector agroalimentario frente a posibles distorsiones provocadas por las importaciones procedentes de Mercosur. Entre estas medidas se encuentra un sistema de vigilancia de mercados que permitirá investigar cualquier incremento de las importaciones o caída de precios superior al 8% y, en caso de alarma, suspender temporalmente las ventajas comerciales. Además, se amplió la lista de productos sensibles, incluyendo carne de vacuno, pollo, huevos, azúcar y cítricos, lo que afecta directamente a sectores estratégicos de la Región de Murcia.

El voto salió adelante por un margen ajustado, con el rechazo de Francia, Polonia, Irlanda, Hungría y Austria, y la abstención de Bélgica, pero alcanzando el umbral requerido de países y población para garantizar la mayoría cualificada. Para Bruselas, esta decisión era crucial para permitir que Ursula von der Leyen viaje la próxima semana a Paraguay y firme el acuerdo, tras haber tenido que cancelar su desplazamiento a Brasil en diciembre pasado por la falta de consenso. En cualquier caso, la Comisión se mantiene cautelosa hasta completar todo el procedimiento formal de ratificación.

Cabe recordar que para ganarse el favor de los países de la UE, Bruselas anunció hace poco importantes mejoras en la PAC, que incluyen un adelanto de 45.000 millones de euros para el sector agrario.

A pesar de los avances, las organizaciones agrarias murcianas consideran que ni las salvaguardas ni los incentivos presupuestarios compensan los riesgos de abrir el mercado europeo sin garantías de reciprocidad real. La Región de Murcia, una de las principales zonas agrícolas y exportadoras del país, concentra sectores estratégicos como hortalizas, cítricos, frutas de hueso, uva de mesa y productos hortofrutícolas de alta calidad que podrían verse afectados por la competencia de países con normas productivas menos exigentes.

Desde Asaja Murcia, su secretario general, Alfonso Gálvez, subraya que la aprobación del acuerdo confirma los temores del sector: «Se ha impuesto una lógica política y geopolítica sobre la defensa del modelo agrario europeo. Este acuerdo supone una amenaza directa para la agricultura regional y nacional». Gálvez insiste en que no se puede presentar como apoyo al campo lo que es un parche presupuestario para facilitar un tratado que pone en riesgo miles de explotaciones familiares y medianas», señaló en referencia a las recientes mejoras de financiación de la PAC. Además, señala que sectores como la carne de vacuno y el azúcar, en los que España y la Región de Murcia aún mantienen producción, podrían sufrir caídas de precios que comprometan la viabilidad de numerosas explotaciones.

COAG Región de Murcia comparte la preocupación y critica que el adelanto de fondos de la PAC no resuelve los problemas estructurales. Su presidente, José Miguel Marín, sostiene que el dinero «no puede servir para tapar una competencia desleal que expulsará a los agricultores del mercado». Desde COAG duda de que las salvaguardas garanticen que los productos importados cumplan los mismos estándares de calidad, seguridad alimentaria y sostenibilidad que los europeos. Esta organización advierte que en un contexto donde la Región de Murcia exporta más del 60% de su producción hortofrutícola, la entrada masiva de productos con menores exigencias supondrá un impacto directo en precios y rentabilidad.

UPA reconoce avances parciales en la PAC gracias a la presión de los agricultores, pero insiste en que siguen siendo insuficientes. Su secretario general nacional, Cristóbal Cano, subraya que «la Comisión se ha visto obligada a reaccionar por las movilizaciones agrarias, pero el incremento de fondos de la PAC sigue condicionado a la negociación del próximo marco financiero. Sin una PAC fuerte y verdaderamente comunitaria, con cláusulas de salvaguardia ágiles y eficaces, el acuerdo con Mercosur seguirá generando desequilibrios». Desde UPA Murcia se recalca también que sectores como los cítricos y las hortalizas de invernadero, fundamentales para la economía regional, podrían enfrentarse a precios a la baja y pérdida de cuota en mercados internacionales.

El Gobierno regional también ha mostrado su preocupación. La consejera de Agricultura, Sara Rubira, ha insistido en que la agricultura no puede convertirse en moneda de cambio en negociaciones comerciales. «Mercosur solo puede ser una oportunidad si se garantizan las mismas exigencias que a los productores europeos», advierte, y subraya que adelantar fondos de una PAC ya insuficiente no protege a los agricultores murcianos frente a un mal acuerdo. Rubira añade que el impacto podría ser especialmente grave en producciones donde la Región de Murcia mantiene estándares de calidad y trazabilidad muy exigentes, que podrían verse comprometidos si entran productos con regulaciones más laxas.

Por contra , la Comisión Europea defiende que el acuerdo con Mercosur es también una cuestión geopolítica y económica. La creación de esta gran zona de libre comercio permitirá reforzar la posición europea en mercados globales, diversificar socios comerciales y reducir la dependencia de terceros países en sectores estratégicos. Europa exporta principalmente maquinaria, vehículos y productos químicos y farmacéuticos, mientras que importa productos agrícolas y minerales. Sin embargo, los agricultores europeos temen que la llegada de carne, arroz, soja o miel sudamericanos pueda generar distorsiones en los mercados locales y erosionar la rentabilidad del sector.

Tras años de negociaciones, la firma del acuerdo supone un hito histórico, pero para el campo murciano, altamente especializado y competitivo, el debate trasciende lo macroeconómico. Aunque la entrada en vigor provisional del acuerdo parece inminente, persisten las dudas sobre su impacto real. La combinación de salvaguardas, fondos adelantados de la PAC y controles adicionales puede aliviar tensiones a corto plazo, pero no despeja la sensación de que el pacto favorece más los intereses comerciales globales que la defensa de la agricultura murciana.

Para muchos productores de la Región de Murcia, el acuerdo sigue siendo una incógnita peligrosa, cuya ejecución exigirá vigilancia y medidas complementarias para evitar daños estructurales en uno de los sectores más dinámicos y estratégicos de la Región de Murcia.