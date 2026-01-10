Joaquín Segado denuncia "el bloqueo de PSOE y Vox a la vivienda" en la Región

El portavoz del Partido Popular en la Asamblea Regional Joaquín Segado denunció, en su intervención en una mesa redonda sobre acceso a la vivienda de la XXVIII Interparlamentaria del PP que se celebra en A Coruña, que "el bloqueo de Vox y PSOE a la Ley de Vivienda Asequible del Gobierno del presidente Fernando López Miras hace más difícil a los jóvenes construir su proyecto de vida".

Segado señaló "el error político de gran calado de quienes se aliaron para tumbar el decreto-ley e impidieron que se activen 25.000 viviendas en los próximos cinco años en la Región". Además, lamentó que "han antepuesto la lógica del bloqueo a la lógica de la solución".

En la misma línea, cargó contra el Ejecutivo nacional asegurando que "en estos siete años de Gobierno de Pedro Sánchez, la vivienda ha pasado de ser la preocupación número 16 para los españoles a convertirse en el principal problema del país". Por lo que apostilló que "es el retrato del fracaso del Gobierno de España".

"Ante esta situación, el Gobierno de Fernando López Miras ha puesto encima de la mesa una Ley, que es fruto del diálogo real con todos los sectores implicados: los constructores; los ayuntamientos, que tramitan y conceden licencias; los promotores; y, por supuesto, las entidades financieras, sin las cuales la mayoría de las familias no puede acceder a una vivienda", explicó.

"La Ley de Vivienda es una estafa", asegura el PSOE

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Carmina Fernández aseguró que "la Ley de Vivienda Asequible de López Miras es una estafa". Explicó que "hacer creer a la ciudadanía que una vivienda de 90 metros cuadrados por 170.000 euros es asequible es una auténtica tomadura de pelo".

"No son asequibles para nadie. Es una auténtica tomadura de pelo. Lo que pretende su ley es expoliar el suelo público que nos pertenece de todos y que, en lugar de construirse vivienda pública, se hagan negocios privados", añadió.

En este sentido, Fernández indicó que el Gobierno de López Miras "está incumpliendo la Ley Nacional de Vivienda y es responsable de que los precios de la vivienda se hayan disparado en la Región y de que los ciudadanos y ciudadanas no puedan acceder a una vivienda".