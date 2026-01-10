El jefe de Demarcación de Costas asume la presidencia del Comité del Mar Menor

Daniel Caballero Quirantes, jefe de la Demarcación de Costas del Estado en la Región de Murcia, fue designado ayer, tal y como estaba previsto, nuevo presidente del Comité de Representantes de la Tutoría del Mar Menor. El relevo se produce en un momento especialmente delicado para este órgano, sacudido hace apenas tres semanas por la dimisión de su anterior presidenta, Teresa Vicente, figura clave en la histórica Iniciativa Legislativa Popular que otorgó personalidad jurídica a la laguna.

La presidencia del comité es rotatoria, pero la llegada de Caballero Quirantes no se limita a un mero trámite administrativo. Asume el cargo en un contexto de fuerte controversia interna y con el funcionamiento del órgano bajo cuestionamiento, después de que Vicente y el secretario del comité, Alfonso Manzano, decidieran apartarse denunciando un bloqueo sistemático por parte de las administraciones representadas, de las que forma parte Caballero.

La jurista dejó el puesto el pasado 17 de diciembre convencida de que el comité, llamado a ser la voz del Mar Menor como sujeto de derechos, se había visto paralizado por dinámicas que, a su juicio, contradecían el espíritu de la ley. Según explicó entonces, propuestas básicas para activar la tutoría quedaron atrapadas durante meses en debates estériles, retrasos continuos y vetos cruzados, lo que terminó generando una sensación de desgaste insostenible.

Objetivo: devolver la estabilidad a este órgano de la personalidad jurídica de la laguna

Vicente apuntó directamente al diseño del reglamento, que exige mayorías reforzadas y el aval de las administraciones, como un elemento que habría facilitado el bloqueo coordinado de iniciativas. Pese a todo, defendió la validez del modelo y aseguró que el problema era concreto y corregible.

La designación de Caballero Quirantes abre ahora una nueva etapa para el Comité de Representantes, con el reto de desbloquear su actividad y demostrar que la tutela del Mar Menor puede funcionar conforme al cambio de paradigma que inspiró la ley.