Un incendio en Las Arboledas acaba con 1.000 m2 de cañal quemados

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia informó que un incendio de cañas y matorral fue declarado en la Rambla del Agua Amarga, cerca del camino Cañada Conejo, de la pedanía de Las Arboledas, término municipal de Archena.

El fuego provocó la quema de 1.000 m2 de cañal y rastrojos agrícolas, según informaron los Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS). Dicho grupo comunica que el incendio ya ha sido extinguido y que no se han registrado heridos

El aviso, tal y como comunicó el 112 a través de su página web, fue enviado por la Policía Local de Archena y varios vecinos del lugar que señalaban que "ardían las cañas y matrorrales de rambla, "provocando llamas muy altas con peligro de extensión hacia las viviendas; y una gran cantidad de humo".

Explican que hasta el lugar del incendio se trasladaron efectivos de la Policía Local de Archena, Bomberis del CEIS, Agentes medioambientales, Guardia Civil, Boomberis del CEIS y Brigada Forestal.

Las causas, según señalan, fue el corte de una corriente de una línea eléctrica que pasa por la zona.

Asimismo, a las15 horas quedó extinguido el fuego y se retiraron todos los medios del lugar