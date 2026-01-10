Descubren nuevas propiedades de sustancias naturales para controlar el pulgón en cultivos

Una tesis doctoral de la Universidad Miguel Hernández (UMH), de Elche (Alicante), ha identificado nuevas propiedades repelentes e insecticidas de sustancias naturales para controlar el pulgón en cultivos hortícolas, que podrían convertirse en una alternativa más sostenible a los fitosanitarios convencionales.

El trabajo, realizado por el ingeniero agrónomo Félix Martín Pérez en el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (Imida), demuestra que determinadas nanoemulsiones elaboradas a partir de compuestos presentes en aceites esenciales son eficaces para reducir las poblaciones de pulgones en cultivos como el pimiento y el melón.

En Almería, Murcia y Alicante -principales zonas productoras de hortalizas en Europa- la incidencia de pulgones ha aumentado en los últimos años. / La Opinión

«El objetivo era utilizar sustancias de origen natural, que ya sabemos que afectan a los insectos, pero formulándolas de forma que sean más estables en el tiempo y eficaces en condiciones reales de cultivo», ha explicado el autor de la tesis.

En Almería, Murcia y Alicante -principales zonas productoras de hortalizas en Europa- la incidencia de pulgones ha aumentado en los últimos años.

Las temperaturas invernales más suaves favorecen la aparición temprana de colonias, cuando las plantas son más vulnerables.

A ello se suma que muchas especies de pulgón han desarrollado resistencias a los insecticidas habituales y que la normativa europea impulsa una reducción drástica del uso de productos químicos de síntesis en la agricultura.

«Nos encontramos en un escenario muy complejo: menos insecticidas disponibles y plagas cada vez más adaptadas», señala Martín Pérez. Por ello, la búsqueda de alternativas compatibles con el medio ambiente, la salud humana y la fauna auxiliar se ha convertido en una prioridad.

Desarrollo de nanoemulsiones

La tesis se centra en el desarrollo de nanoemulsiones, formulaciones que permiten mezclar aceites y agua de forma homogénea y estable en el tiempo.

«Una nanoemulsión es algo parecido a una mayonesa, en el sentido de que conseguimos ligar sustancias con distintas propiedades, pero con gotas miles de veces más pequeñas», ha detallado el experto, para añadir: «Al reducir el tamaño de las partículas a escala nanométrica, protegemos los compuestos naturales de la degradación y mejoramos su efecto insecticida».

Estas formulaciones permiten que los ingredientes activos permanezcan más tiempo sobre la planta y penetren con mayor facilidad en los insectos, lo que aumenta su eficacia incluso a bajas concentraciones.

En el estudio se evaluaron nanoemulsiones elaboradas a partir de sustancias presentes en la naturaleza, en concreto en aceites esenciales de cítricos, de anís, hinojo, jazmín o coco.

Así como una sustancia similar a la feromona de alarma de los pulgones, el farnesol, y otros compuestos naturales a modo de estabilizantes de la mezcla.

Efectos repelentes

«Algunas de estas formulaciones lograron reducir las poblaciones de pulgones en plantas de pimiento hasta un 80% en ensayos en invernadero», ha afirmado la investigadora del Imida y codirectora de la tesis María Jesús Pascual Villalobos.

Además, se observaron efectos repelentes muy significativos. «Hemos comprobado que algunos compuestos no solo matan a los pulgones, sino que también los ahuyentan, especialmente a los individuos alados, que son los primeros colonizadores del cultivo», ha indicado el profesor de la UMH y codirector de la tesis Pedro Luis Guirao.

Las nanoemulsiones desarrolladas presentan ventajas adicionales: requieren menos cantidad de producto, utilizan emulgentes de origen natural o de bajo impacto ambiental y son compatibles con la agricultura ecológica.

"Esto supone un ahorro económico y una reducción del impacto ambiental, sin renunciar a la eficacia», según Guirao.