Descubren nuevas propiedades de sustancias naturales para controlar el pulgón en cultivos
El trabajo, realizado por el ingeniero agrónomo Félix Martín Pérez en el Imida, pone sobre la mesa una alternativa más sostenible a los fitosanitarios convencionales para las plantaciones hortícolas
Una tesis doctoral de la Universidad Miguel Hernández (UMH), de Elche (Alicante), ha identificado nuevas propiedades repelentes e insecticidas de sustancias naturales para controlar el pulgón en cultivos hortícolas, que podrían convertirse en una alternativa más sostenible a los fitosanitarios convencionales.
El trabajo, realizado por el ingeniero agrónomo Félix Martín Pérez en el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (Imida), demuestra que determinadas nanoemulsiones elaboradas a partir de compuestos presentes en aceites esenciales son eficaces para reducir las poblaciones de pulgones en cultivos como el pimiento y el melón.
«El objetivo era utilizar sustancias de origen natural, que ya sabemos que afectan a los insectos, pero formulándolas de forma que sean más estables en el tiempo y eficaces en condiciones reales de cultivo», ha explicado el autor de la tesis.
En Almería, Murcia y Alicante -principales zonas productoras de hortalizas en Europa- la incidencia de pulgones ha aumentado en los últimos años.
Las temperaturas invernales más suaves favorecen la aparición temprana de colonias, cuando las plantas son más vulnerables.
A ello se suma que muchas especies de pulgón han desarrollado resistencias a los insecticidas habituales y que la normativa europea impulsa una reducción drástica del uso de productos químicos de síntesis en la agricultura.
«Nos encontramos en un escenario muy complejo: menos insecticidas disponibles y plagas cada vez más adaptadas», señala Martín Pérez. Por ello, la búsqueda de alternativas compatibles con el medio ambiente, la salud humana y la fauna auxiliar se ha convertido en una prioridad.
Desarrollo de nanoemulsiones
La tesis se centra en el desarrollo de nanoemulsiones, formulaciones que permiten mezclar aceites y agua de forma homogénea y estable en el tiempo.
«Una nanoemulsión es algo parecido a una mayonesa, en el sentido de que conseguimos ligar sustancias con distintas propiedades, pero con gotas miles de veces más pequeñas», ha detallado el experto, para añadir: «Al reducir el tamaño de las partículas a escala nanométrica, protegemos los compuestos naturales de la degradación y mejoramos su efecto insecticida».
Estas formulaciones permiten que los ingredientes activos permanezcan más tiempo sobre la planta y penetren con mayor facilidad en los insectos, lo que aumenta su eficacia incluso a bajas concentraciones.
En el estudio se evaluaron nanoemulsiones elaboradas a partir de sustancias presentes en la naturaleza, en concreto en aceites esenciales de cítricos, de anís, hinojo, jazmín o coco.
Así como una sustancia similar a la feromona de alarma de los pulgones, el farnesol, y otros compuestos naturales a modo de estabilizantes de la mezcla.
Efectos repelentes
«Algunas de estas formulaciones lograron reducir las poblaciones de pulgones en plantas de pimiento hasta un 80% en ensayos en invernadero», ha afirmado la investigadora del Imida y codirectora de la tesis María Jesús Pascual Villalobos.
Además, se observaron efectos repelentes muy significativos. «Hemos comprobado que algunos compuestos no solo matan a los pulgones, sino que también los ahuyentan, especialmente a los individuos alados, que son los primeros colonizadores del cultivo», ha indicado el profesor de la UMH y codirector de la tesis Pedro Luis Guirao.
Las nanoemulsiones desarrolladas presentan ventajas adicionales: requieren menos cantidad de producto, utilizan emulgentes de origen natural o de bajo impacto ambiental y son compatibles con la agricultura ecológica.
"Esto supone un ahorro económico y una reducción del impacto ambiental, sin renunciar a la eficacia», según Guirao.
