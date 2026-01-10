Cronicidad y protección ante riesgos ambientales, objetivos del nuevo Plan de Salud 2026-2032

La atención a los pacientes crónicos y los cuidados de larga duración junto a la protección de la salud ante riesgos ambientales son dos de los principales objetivos que se ha marcado la Consejería de Salud de la Región de Murcia en la elaboración del futuro Plan de Salud 2026-2032, para cuya elaboración ha lanzado una encuesta ciudadana que se puede responder hasta el próximo 16 de enero.

El aumento de la esperanza de vida lleva aparejado un incremento de la población que debe convivir con enfermedades crónicas, lo que se ha convertido en un reto para las administraciones sanitarias, que deben diseñar un modelo que ofrezca la asistencia que precisan estos ciudadanos. A su vez, los contaminantes ambientales suponen un importante riesgo para la salud de la población y la Región no escapa de ellos. Esta misma semana se conocía un informe de Ecologistas en Acción que sitúa a la capital murciana como la quinta ciudad española con peor calidad del aire por dióxido de nitrógeno, un contaminante ligado al tráfico rodado y con efectos nocivos para la salud, superando los niveles de NO₂ recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Son numerosos los especialistas que han alzado la voz desde el Hospital Virgen de la Arrixaca -centro de referencia de la sanidad murciana- y la propia Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica por las consecuencias que tienen los contaminantes ambientales en la salud de la población: mayores problemas cardíacos, del sistema respiratorio y mayor riesgo de cáncer, entre otros. Lo que les ha llevado a exigir medidas contundentes para proteger la salud de los ciudadanos.

El refuerzo de la Atención Primaria es otro de los objetivos del proyecto

Ahora, el texto inicial del que será el nuevo Plan de Salud de la Región de Murcia 2026-2032 señala en una de sus tres áreas de actuación -determinantes de salud- la necesidad de actuar con acciones concretas para la protección de la salud ante riesgos ambientales, señalando los contaminantes que llegan por el aire, el agua y el entorno.

El documento al que ha tenido acceso La Opinión señala que el plan que se va a elaborar debe recoger el marco de actuaciones sanitarias para los próximos diez años y para ello se ha diseñado un plan de trabajo que pretende implicar a la propia organización sanitaria y a la ciudadanía.

Para llevar a cabo esta última parte se ha diseñado una encuesta ciudadana con una veintena de cuestiones con respuestas cerradas que se lanzó el pasado 30 de diciembre y se puede responder hasta el 16 de enero a través de la web participa.carm.es. Sin embargo, este formato no da opción a que los participantes puedan realizar aportaciones o expresar qué les preocupa o qué áreas son las que precisan de una mejora o refuerzo.

Objetivos

Entre los objetivos del nuevo plan de la Consejería de Salud destacan, por ejemplo, la mejora de la prevención y promoción de la salud; la detección de enfermedades prevalentes; los cuidados de larga duración a través de la coordinación de los niveles asistenciales y los servicios sociales y el abordaje de las enfermedades crónicas de mayor impacto; el sostenimiento del sistema de salud; la incorporación de tecnologías digitales e inteligencia artificial; y el fortalecimiento de los equipos humanos y las plantillas.

La Consejería de Salud detalla que la actualización del Plan de Salud de la Región de Murcia "se encuentra en una fase inicial de elaboración" y para ello "se ha establecido un plan de trabajo y se han articulado distintos instrumentos de participación para recabar aportaciones y sugerencias".

También recuerdan que la Comunidad Autónoma ha aprobado y ejecutado ya anteriormente tres planes de salud y numerosos documentos donde se desarrollan las líneas de actuación de esos planes con otros programas sectoriales.

Demandas sociales

La asociación Usuarios de la Sanidad espera que el Plan de Salud 2026-2032 incorpore la obligación de evaluar el impacto en salud para analizar los efectos, tanto positivos como negativos, de políticas, programas o proyectos no sanitarios en la salud de la población. También insisten en que "se evalúen cómo políticas urbanísticas, sociales o ambientales afectan el bienestar poblacional, buscando mitigar riesgos (respiratorios, mentales, etc) y promover la equidad, con un fuerte enfoque participativo y de determinantes sociales de la salud".

Por su parte, la Asociación de Defensa de la Sanidad Pública (ADSP) de la Región de Murcia solicita que haya una participación ciudadana "real" y que el nuevo plan apueste por la equidad territorial y gestión de listas de espera. Al tiempo que piden que se sigan criterios objetivos de asignación de recursos, se fortalezca la Atención Primaria, se tengan en cuenta los determinantes sociales en las políticas sanitarias y un mayor control del gasto.

El sindicato de enfermería Satse también advierten que "los objetivos y ejes estratégicos planteados solo serán viables si van acompañados de una planificación realista de recursos humanos, con incremento de plantillas, mejora de las condiciones laborales, reconocimiento de las competencias enfermeras y una adecuada ordenación de los perfiles profesionales".