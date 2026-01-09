¿Cuánto subió el precio de una casa o un piso en los municipios de la Región en 2025?

La "subida más alta de todos los tiempos" en el precio de la vivienda de segunda mano de la Región de Murcia deja incrementos en 27 de las 28 zonas y municipios analizados por el portal inmobiliario Fotocasa en su informe La vivienda en venta en 2025, publicado este viernes.

En 2025 los murcianos que pudieron permitírselo tuvieron que pagar casi un tercio más (29,6%) que lo que se tenía que desembolsar en el año 2024 para poder hacerse con una vivienda residencial. El porcentaje registrado en la Comunidad supone el incremento más fuerte en un año por autonomías.

En el exhaustivo análisis a modo de 'radiografía' que ha realizado Fotocasa de los incrementos en el precio de la vivienda de segunda mano, el portal ha analizado hasta 28 zonas y municipios de la Región de Murcia. El disparo más pronunciado se da en La Manga del Mar Menor: en 2024 se pagó casi la mitad más que en 2023 (en concreto, un incremento del 46,8%).

Le seguían muy de cerca otros municipios cercanos como San Javier (45,9% más) o Los Alcázares (38,2% más). Sin duda, la estabilidad medioambiental de la laguna salada en los últimos años ha vuelto a animar el interés entre murcianos, españoles y extranjeros por comprarse una casa en el entorno marmenorense cuando hace unos años se lo pensaban tras los episodios repetidos de 'sopa verde' y la mortandad masiva de peces y otra fauna tanto en 2016 como en 2021.

Pero hay muchos más incrementos significativos en las principales ciudades y localidades de la Región. Como curiosidad, el estudio apunta a que Fortuna es el único municipio de los analizados con descenso en el precio de la vivienda (-8,5%).

Estas son las subidas porcentuales que ha sufrido el precio de la vivienda de segunda mano en las principales zonas y localidades murcianas en 2025: