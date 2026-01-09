Sabic prepara despidos entre sus cientos de trabajadores tras anunciar el cierre de la planta Lexan 1

Confirmados algunos de los peores presagios que surgieron entre los trabajadores de Sabic en Cartagena después de que el holding alemán Mutares anunciase este jueves que compraba la plantas tanto de Europa como de América por 450 millones de dólares, incluida la que se ubica en la diputación de La Aljorra.

La empresa comunicaba este viernes a los representantes de los empleados y de los sindicatos con representación en la sede cartagenera que la multinacional saudí cerrará la planta Lexan 1, la primera planta que se construyó en el megacomplejo específicamente para fabricar resinas de policarbonato dentro del gran centro petroquímico regional de termoplástico de ingeniería (ETP) que exporta el 90% de su producción a unos cincuenta países del mundo.

Así lo aseguró a La Opinión el presidente del comité de empresa, Pascual Sánchez, tras la reunión que mantuvieron a primera hora de la mañana con el vicepresidente europeo de ETP, Roger Botts, quien acudió para darles información de primera mano sobre el proceso de venta.

Sabic se comprometió en un comunicado a que la planta de compounding y las áreas funcionales permanecerán operativas. "Sabic se compromete a una comunicación transparente con empleados, representantes de empleados y todos los órganos legales necesarios, e informará tan pronto como haya información disponible. Sabic sigue comprometido en mantener operaciones seguras para los empleados y la comunidad en la que opera", concluye el escrito difundido este viernes.

Al grito de 'No al cierre', con pancartas y bocinas se manifiestan a las puertas del complejo

Por ahora, dice Sánchez, se desconoce cuántos empleados podrían verse afectados ni en qué momento se llevará a cabo el cese de producción de esta planta, pero las primeras previsiones apuntan a que podrían verse en la calle y sin trabajo entre 250 y 300 empleados, apunta el representante del comité.

Ante esta situación, este mismo viernes por la mañana decenas de trabajadores se concentraban a las puertas de Sabic para clamar contra el cierre del negocio. Con pancartas con mensajes como 'Cero despidos en Sabic' o 'Para nosotros no es un juego', los manifestantes empleaban bocinas y consignas como 'No al cierre' para denunciar la situación.

Plantean más movilizaciones

Se trata de una de las primeras movilizaciones que los trabajadores van a preparar a través de un calendario previsto de paros para "poder presionar a la compañía Sabic" con el objetivo de que "haga un plan social que mitigue el impacto en la plantilla", expone Sánchez.

Fuentes de Comisiones Obreras venían recordando que "aunque se ha negado por parte de la empresa durante este tiempo, se hace realidad lo que anunciaba el comité de empresa de Sabic, con la salida y venta de la filial de Cartagena".

Hasta ahora la planta completa de Sabic en Cartagena empleaba a unos 600 trabajadores, mientras que apuntan que, sumado a los empleos generados de forma indirecta, daría trabajo a unos 5.000 trabajadores.

Ayuntamiento, Gobierno regional o PSOE expresaron su preocupación por el impacto social y laboral del cierre

Podemos exige al Estado su nacionalización

"Cartagena no puede permitirse que se pierda ni un solo puesto de trabajo de los más de 500 empleos directos de Sabic y cientos de indirectos y hoy por hoy la única manera de conseguirlo es nacionalizar Sabic". Así lo consideraba la diputada de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín.

"No estamos solo ante un cambio de dueño", advirtió Marín, “Mutares es un fondo de inversión alemán que se dedica a liquidar compañías”. Entre las liquidaciones recientemente operadas por Mutares se incluyen empresas alemanas como la papelera Zanders o el fabricante de inversores Platinum o la empresa de comercio online francesa Pixmania.

La formación morada exigió la coordinación de todas las administraciones, empezando por el Ejecutivo central: "Es el momento de que este Gobierno que tanto habla de la importancia de la industria estratégica lo demuestre con los hechos", defendió Marín. "Esto es lo que deberían estar pidiendo López Miras y Noelia Arroyo, que una vez más demuestran lo poco que les importa esta tierra", concluyó.

Ayuntamiento, Gobierno regional y el resto de partidos como el PSOE mostraban también este jueves su "inquietud" y "preocupación" por la venta a Mutares, más teniendo en cuenta que la media de edad de la plantilla se situaba en unos 50 años, por lo que haría más complicado que volviesen a encontrar un empleo en condiciones, apuntaron desde el comité.

"Si lo ejecuta un fondo buitre, sospechamos que, entre que la media de la plantilla ronda los cincuenta años y que ese cierre pudiera hacerlo un fondo de inversión, va a ser malo para la masa trabajadora de Sabic en Cartagena", alertó ya antes de tener la reunión el propio comité de empresa.

La propia alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, adelantó este jueves que había concertado una reunión con los representantes de los empleados para la próxima semana, para analizar de manera conjunta los datos que se iban a tratar este viernes.

La compra más importante del holding

La adquisición prevista representa la mayor transacción en la historia de Mutares y marca el establecimiento de un nuevo segmento estratégico: químicos y materiales. "Tras el cierre de la transacción, este nuevo segmento comprenderá el negocio de ETP como su plataforma principal y también incluirá los pigmentos azul ultramar Venator, lo que fortalecerá aún más el posicionamiento de Mutares en el sector de productos químicos especializados y materiales avanzados", explicó el gigante alemán en un comunicado el jueves.

Esta adquisición transformacional, decía Mutares en su página web, permitirá aprovechar la plataforma integrada upstream del negocio ETP, las amplias capacidades técnicas y la sólida línea de innovación para acelerar el crecimiento, la excelencia operativa y la creación de valor en el segmento de productos químicos y materiales recientemente establecido.