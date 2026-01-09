El precio de la vivienda de segunda mano se desboca en la Región con la subida "más alta de todos los tiempos"

Desbocado, desmadrado, fuera de control, sin freno o desatado... Los adjetivos y calificaciones que se repiten desde hace tiempo para alertar de que el precio de la vivienda en nuestro país sigue subiendo de forma desorbitada casi día a día ya se terminan quedando cortos ante la situación que se sufre ahora mismo en todo el estado y, en este caso y de forma más acuciante, la Región de Murcia.

Los precios de casas y pisos de los distintos municipios de la Comunidad sufrieron el pasado año la subida "más alta de todos los tiempos" y el precio del metro cuadrado ya escala hasta los 1.924 euros. Son 439 euros más los que hay que pagar por metro cuadrado en solo un año de diferencia: en diciembre de 2024 la media se estableció en 1.485 euros por metro cuadrado.

A modo de ejemplo, un piso 'estándar' de unos 80 metros cuadrados costaría, de base -sin tener en cuenta los impuestos y las cargas posteriores que tendría que pagar el futuro comprador- casi 154.000 euros.

El precio medio del metro cuadrado alcanza los 1.924 euros, 439 más que hace dos años

En 2025 los murcianos que pudieron permitírselo tuvieron que pagar casi un tercio más (29,6%) que lo que se tenía que desembolsar en el año 2024 para poder hacerse con una vivienda residencial. La subida porcentual de casi el treinta por ciento de Murcia supone el incremento más fuerte por autonomías, según se desprende del informe La vivienda en venta en 2025 elaborado a partir del Índice Inmobiliario Fotocasa. El portal inmobiliario ya alerta en el informe que el disparatado aumento en la tasa del precio regional es el más alto registrado en los últimos 20 años.

Variación anual 2025 por comunidades autónomas. / Fotocasa

El ranking nacional que encabeza Murcia

A cierre de 2025, al ranking de mayores subidas que encabeza Murcia le siguieron Comunidad Valenciana (24,4%), Asturias (24,0%), Cantabria (22,9%), Andalucía (22,2%), Madrid (21,7%) Canarias (21,3%), Cataluña (15,0%), Baleares (14,6%), Galicia (13,2%), País Vasco (12,1%), Castilla y León (9,1%), La Rioja (8,9%) y Castilla-La Mancha (8,6%). En el extremo opuesto, los incrementos más moderados se registran en Navarra (8,0%), Castilla-La Mancha (5,2%) y La Rioja (1,5%).

Municipios como La Manga, San Javier o Los Alcázares registran incrementos de hasta el 46%

Con los últimos datos aportados en el informe, la Región de Murcia desbanca así a la Comunidad Valenciana como la autonomía con mayores incrementos: la autonomía vecina se colocaba el pasado año en cabeza en cuanto al mayor avance anual en la subida del precio, con un 19,8%. Murcia 'barre' este porcentaje con un disparo de casi el 10% más en tan solo un año. Este imparable aumento, alertan desde Fotocasa, "confirma el cambio de ritmo iniciado en 2023 y sostenido durante 2024, culminando en un cierre de año con tasas claramente por encima del 20% en el agregado nacional".

Edificios y complejos residenciales a orillas del Mar Menor. / Iván J. Urquízar

El Mar Menor se anima

En el exhaustivo análisis a modo de 'radiografía' que ha realizado Fotocasa de los incrementos en el precio de la vivienda de segunda mano, el portal ha analizado hasta 28 zonas y municipios de la Región de Murcia. El disparo más pronunciado se da en La Manga del Mar Menor: en 2024 se pagó casi la mitad más que en 2023 (en concreto, un incremento del 46,8%).

Le seguían muy de cerca otros municipios cercanos como San Javier (45,9% más) o Los Alcázares (38,2% más). Sin duda, la estabilidad medioambiental de la laguna salada en los últimos años ha vuelto a animar el interés entre murcianos, españoles y extranjeros por comprarse una casa en el entorno marmenorense cuando hace unos años se lo pensaban tras los episodios repetidos de 'sopa verde' y la mortandad masiva de peces y otra fauna tanto en 2016 como en 2021.

Como curiosidad, el estudio apunta a que Fortuna es el único municipio de los analizados con descenso en el precio de la vivienda (-8,5%). A pesar de esto, constructores, promotores y usuarios recuerdan que no hay ni una sola localidad que se escape de la fuerte presión que sufre hoy por hoy un mercado tremendamente tensionado por la elevada demanda, sobre todo de jóvenes, y la escasez de oferta de inmuebles existentes.

Volviendo al panorama nacional, en el ranking por precio de la vivienda Baleares encabeza la lista con 5.267 euros/m², seguida muy de cerca por Madrid con 5.206 euros/m². Ambas comunidades superaron el pasado año la barrera de los 5.000 euros/m², muy por encima de la media nacional. Le siguen País Vasco con 3.681 euros/m², Canarias con 3.319 euros/m² y Cataluña con 3.247 euros/m².

El encarecimiento seguirá en 2026

"La oferta de vivienda a precios competitivos sigue siendo escasa, generando un desequilibrio enorme entre oferta y demanda, que tensiona los precios y dificulta el acceso a la vivienda para amplios segmentos de la población. En particular, el mercado del alquiler también ha sufrido fuertes tensiones, con niveles de oferta muy restringidos y precios que han marcado máximos históricos", sostiene María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

De cara a este año 2026, el portal inmobiliario advierte que se prevé que el encarecimiento de la vivienda continúe, "con expectativas de que tanto los precios de compra como los de alquiler alcancen máximos históricos simultáneamente", por lo que este panorama "refuerza la necesidad de abordar los desafíos estructurales del mercado para garantizar una mayor accesibilidad y equilibrio", concluyen.