Planas defiende el acuerdo UE-Mercosur mientras los agricultores redoblan las protestas

La luz verde dada por una mayoría cualificada de Estados miembros de la Unión Europea al acuerdo de libre comercio con Mercosur ha abierto una nueva etapa en un debate que combina comercio internacional, geopolítica y futuro del sector agrario. Mientras los gobiernos defienden el pacto como una oportunidad estratégica, el campo europeo mantiene la presión en la calle con protestas que se extienden por varios países.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, defendió ayer con firmeza el respaldo de España al acuerdo, aprobado con el apoyo de la mayoría de socios comunitarios. A su juicio, el pacto con los grandes países del Mercosur —Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay— supone "una gran oportunidad" tanto para la Unión Europea como para la economía española y considera "un grave error verlo como una amenaza", en alusión directa a la posición de las principales organizaciones agrarias.

Planas insistió en que el contexto internacional refuerza la necesidad del acuerdo. Desde una perspectiva geopolítica, subrayó que la situación global, marcada por las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, obliga a Europa a reforzar alianzas estratégicas con América Latina. En el plano económico, aseguró que el sector agroalimentario español será uno de los grandes beneficiados, especialmente en productos como el aceite de oliva o el vino, que actualmente soportan aranceles adicionales en el mercado estadounidense.

El ministro trató de separar el debate comercial del presupuestario, uno de los grandes temores del sector. En este sentido, valoró como "un avance interesante e importante" la propuesta comunitaria de adelantar liquidez por unos 45.000 millones de euros vinculados a los objetivos de la Política Agraria Común (PAC), aunque advirtió de que el debate financiero "no ha concluido" y que la negociación sigue abierta. De hecho, reiteró el rechazo del Gobierno a cualquier recorte de los fondos de la PAC.

Ese mensaje lo trasladó también en la reunión mantenida ayer con representantes de CCOO y UGT, dentro de la ronda de contactos con los agentes del sector. Según el Ministerio de Agricultura, el eje central del encuentro fue la propuesta inicial de la Comisión Europea para la PAC a partir de 2028, una iniciativa que España rechaza por considerar que "no cuenta con una dotación económica suficiente" y porque, según Planas, "no continúa la línea de trabajo" iniciada con el diálogo estratégico sobre agricultura.

Observatorio agroalimentario

Durante la reunión se abordaron además la aplicación de la condicionalidad social de la PAC, las repercusiones del acuerdo con Mercosur y la situación laboral en el ámbito agroalimentario. El Ministerio se comprometió a crear un observatorio del sector agroalimentario antes de que finalice abril, una demanda que, según CCOO Industria, el sindicato venía reclamando "desde hace tiempo".

Los representantes sindicales aprovecharon el encuentro para reiterar reivindicaciones pendientes. El secretario general de CCOO de Industria, Fran San José, volvió a reclamar la regulación del sector primario mediante un convenio estatal y alertó de que se trata de una actividad "caracterizada por sus bajos salarios y por sus malas condiciones laborales". También pidió al ministro que facilite una negociación que, a su juicio, se prolonga "de forma innecesaria". En materia migratoria, el sindicato defendió que los trabajadores migrantes del campo lleguen a España con condiciones laborales previamente establecidas, una medida que consideran clave para mejorar su situación.

Protestas en Italia por el acuerdo comercial de la UE con Mercosur / Francesca Volpi

En paralelo, el Gobierno expuso su posición sobre otros retos del sector, como la lucha contra la peste aviar y la peste porcina, y confirmó que negocia acuerdos bilaterales con los principales importadores de carne de cerdo española, siguiendo el modelo del pacto alcanzado con China para limitar los bloqueos a productos procedentes de la provincia de Barcelona.

Sin embargo, el discurso institucional contrasta con el clima en el campo. Pese al llamamiento a la calma de Planas, las protestas continúan. En Cataluña, unos sesenta tractores y decenas de agricultores cortaron algunos de los principales ejes viarios, con amenazas de un parón indefinido. También se registraron cortes en carreteras de Castilla y León, Vitoria, o Guadalajara.

La contestación al acuerdo trasciende las fronteras españolas. En Alemania e Italia, agricultores cortaron autovías y vías principales, mientras que en Francia un grupo logró llegar con un tractor hasta la Asamblea Nacional como "gesto simbólico", tras concentrarse en puntos emblemáticos de París como la Torre Eiffel o el Arco del Triunfo. Por ahora, no se han registrado movilizaciones en la Región de Murcia, pero el conflicto sigue abierto.